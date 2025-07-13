"Дети? На все свое время": Олег Машуковский - о браке с парнем, деньгах с TikTok и вечном хейте

Как стать успешным в TikTok и зачем блогеру фильтровать свой контент? Почему продвижение за деньги - ловушка, а искренность важнее трендов? Об этом и многом другом - в откровенном интервью РБК-Украина рассказывает блогер-миллионник Олег Машуковский.

В большом интервью РБК-Украина Машуковский рассказал о миссии блогеров и инфлюенсеров во время войны, как относится к хейту, а также, почему делает косметологические процедуры.

Широкую известность получил после участия в сериалити "Киев днем и ночью", где воплотил Олежку. Сегодня за его жизнью следят миллионы пользователей в Instagram и TikTok, которых он радует развлекательными видео и подробностями личной жизни.

Олег Машуковский - украинский блогер родом из Луганска. Свой путь начинал как визажист. Некоторое время даже работал с певицей Ириной Билык. Стал известен в соцсетях благодаря ярким и эпатажным образам.

– Вы получили звание блогера года на премии Bloggers Awards 2025. Что для вас значит эта премия и почему подобные мероприятия важны?

– Это в первую очередь не о какой-то вечеринке или еще что-то. Там собираются средства, делаются аукционы, чтобы иметь возможность помогать нашей армии.

Второе дело - это также заявить о нашем блогерском мире, чтобы люди слышали, видели, что мы развиваемся, популяризировать нас не только в Украине, но и за рубежом. Я думаю, что это очень важно.

– Какой вы видите миссию блогера в условиях войны?

– Это информационная, доносить правильные смыслы, помогать. Типа, делать то, что в принципе должен делать инфлюенсер, в стране которого война.

– Вы давно ведете ТикТок и имеете 7,5 миллионов подписчиков. Насколько сегодня трудно продвигаться на этой платформе?

– Мне кажется, что трудно продвигаться тогда, когда ты не работаешь. Когда много делаешь, и даже если в начале очень плохо получается, все сложится.

Надо просто работать, радовать людей юмористическим контентом, потому что в принципе у меня на это направлено, чтобы поднимать людям настроение.

Олег Машуковский (фото: пресс-служба блогера)

– Вы не часто берете рекламу именно в TikTok. Почему так и что можете посоветовать начинающим инфлюенсерам? Делать акцент на искренность или все же на какие-то механизмы?

– Я думаю, что у каждого свой путь. Каждый выбирает для себя какую-то мотивацию, правильно? Это мое такое душевное творчество. Я люблю просто это делать, я живу этим уже очень много лет и даже если там заказы по рекламе поступают, я очень многие из них отменяю, потому что я понимаю прекрасно, что это не мой концепт.

Если это кардинально отличается от того, что я делаю и люблю делать, могу отказаться. Именно поэтому у меня нет рекламы в TikTok. Очень редко. И то если это будет совпадать с моим концептом - лайфстайл, о моей жизни. А не просто прямая реклама.

– А есть бренды, которые вы принципиально не рекламируете, даже если предлагают бешеные деньги?

– Надо смотреть. Я сам не пью алкоголь, раньше рекламировал, поскольку употреблял. Сейчас не пью, поэтому если бы рекламировал бы, это было бы не очень честно к аудитории. Сигареты или еще что-то, поскольку я курю, могу рекламировать, но не берусь.

Социальные сети не очень любят такую рекламу. Можно остаться и без страницы, без TikTok. Там такая реклама - тема табу. Очень сложно делать ее и очень опасно, потому что TikTok считывает, какую ты рекламу делаешь. Последнее мое сотрудничество было с брендом Oreo. Там все сходилось с концептом, поэтому получилось очень хорошо.

– Кстати, в ТикТок появилась возможность проплачивать продвижение видео. Вы такой услугой пользовались? Или все же полагаетесь на органические охваты?

– Не пользовался, потому что это билет в один конец. Если ты начинаешь платить платформе, она не дает твои органические охваты. Если ты уже на этот крючок попадаешь, очень сложно потом выбраться. Я знаю, что такое, наверное, практикуют, но я не делаю.

– А вот вы рассказывали, что уже два года не употребляете алкоголь. Почему отказались и как изменилась жизнь после этого?

– Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Не скажу, что она кардинально изменилась. И не скажу, что я прям употреблял каждый день - стабильно раз в месяц мог выпить. Подумал: сколько я буду пить - всю жизнь раз в месяц? Зачем оно мне вообще? Так сложилось, что отказался и уже два с половиной года не употребляю.

Вы знаете, я живу такой жизнью, что не хочу никому ничего пропагандировать. Не употреблять алкоголь - это крутая пропаганда, я считаю. Но у каждого же свой выбор, правильно? Каждый сам решает для себя.

У меня были факторы здоровья, того, что это влияет на продуктивность, мое состояние психологическое, эмоциональное и физическое. Поэтому я решил, что надо что-то менять.

Я начал заниматься спортом. Это мой алкоголь сейчас. Поэтому уже год почти занимаюсь спортом.

– Вы также сделали косметологическую операцию на пресс. Зачем это человеку, который ведет спортивный образ жизни? Тренировок недостаточно?

– Нет, этого не было достаточно как бы я не худел. В принципе сейчас я в идеальном своем весе, поэтому мне нужно было просто убрать лишнее. Это эстетическая история. Мне захотелось и я сделал.

– Обычно мужчины редко признаются в косметологических процедурах. Почему, по вашему мнению, это абсолютно нормально для мужчины?

– Это нормально для человека в первую очередь. Если человек что-то хочет, он может это сделать независимо от пола. Мы же не живем стереотипами, правда? Если розовый цвет, то это только для девочек. Может, кто-то и живет такими стереотипами, но не я. Поэтому для меня нет мужчина-женщина, для меня есть человек, который захотел что-то сделать. Вот и все.

– Вы как блогер периодически сталкиваетесь с хейтом. Это вас ломает или наоборот делает сильнее?

– Смотря какой хейт. Если неоправданный, а это вечный хейт по поводу моей ориентации, например, то меня это вообще никак не цепляет. Это моя жизнь. И я живу так, как чувствую.

Если же конструктивный хейт, я что-то не так сделал, оскорбил чьи-то чувства, то я вполне супер к этому отношусь. Могу сделать выводы, извиниться и не повторять каких-то ошибок. Ведь все мы люди и у нас нет инструкции к жизни.

На меня хейт не так сильно влияет эмоционально. В зависимости от ситуации, того, почему хейтят. И плюс я знаю, что я за человек, что делаю и сколько. И мне этого просто вполне достаточно, чтобы понимать общую картину происходящего.

Машуковский о хейте (фото: пресс-служба блогера)

– Вы также рассказывали в своем последнем интервью, что тщательно думаете над тем, что опубликовать, не обидит ли это кого-то.

– Да, я очень фильтрую все у себя в голове.

– Это положительно влияет на вас как на блогера? Или иногда вам кажется, что вы могли бы сказать больше, пошутить острее?

– Мне порой не хватает моей открытости. Я понимаю, что сейчас очень сложно работать с обществом. Все сейчас такие истощенные эмоционально, и сколько горя в нашей стране случается. Ты понимаешь, что не всегда какие-то шутки уместны, не всегда что-то показать, какой-то моточек своей жизни, который бы хотелось - уместно.

Мы живем в одной стране, должны уважать и прислушиваться друг к другу. Я считаю, что наше общество должно быть более объединенным сейчас. И поэтому я чаще думаю за других, чем за себя.

Я могу порой что-то не выложить, не показать, не сделать. Я понимаю, что это неуместно может быть. Что-то может кого-то обидеть, даже если там ничего такого нет.

Я могу себя накрутить и сказать: нет, наверное, не надо. Но считаю, что это абсолютно нормально для человека иметь такой фактор своего внутреннего фильтра, когда ты думаешь прежде чем ты говоришь, или думаешь прежде чем ты сделаешь.

– А есть блогеры, которые меньше думают и попадают потом в громкие скандалы. Как относитесь к таким?

– Это их вообще дело, даже туда лезть не хочу, если честно. Каждый живет свою жизнь и каждый должен отвечать за свои поступки какие-то. И это дело других людей. Я здесь ни при чем.

– Есть ли блогеры, которые стали для вас вдохновением в этом году, а какие, например, разочаровали?

– Я не очаровываюсь, чтобы потом не разочаровываться и наоборот. Для меня все творческие люди - это крутые люди. Они имеют свои ошибки, свои хорошие, добрые дела. Я могу с чем-то соглашаться, могу не соглашаться.

Олег Машуковский (фото: пресс-служба блогера)

– В 2023-м вы сделали каминг-аут и обручились со своим партнером. Не боялись открыто говорить о себе в Украине?

– Каминг-аут был еще в 2018 году, когда вышел "Киев днем и ночью", кажется, четвертый сезон. Я был первый актер, который говорил о своих отношениях. В 2023-м вышло интервью с Раминой. Там мы общались относительно моей жизни. И поэтому люди думают, что это был каминг-аут.

На самом деле он был уже очень давно. Я еще после сериала транслировал свои отношения пятилетние, показывал свою жизнь, поэтому моя аудитория была в курсе.

Просто очень много новой аудитории появилось, миллионов шесть, наверное. И конечно для некоторых людей это было как новинка. Поэтому получилось такое интервью, чтобы уже расставить все точки над и, как говорится.

– Вы сделали предложение своему возлюбленному. Что дальше? Ведь официально заключить стандартный брак невозможно.

– У нас невозможно, но если очень сильно захотеть для себя, можно сделать это через США онлайн. Есть такая возможность в штате Юта. Но мы еще думаем над этим. Надо еще понять, какие есть минусы. Пока невозможно у нас. Однако надеемся, что когда-то будет возможно.

– В июне был Pride Month и считается, что в течение этого периода ЛГБТК+ чествуют прогресс, которого достигли в правах и свободах для себя. Но можем ли мы в Украине говорить, что достигли прогресса? Что можете сказать из собственного опыта?

– По собственному опыту я думаю, что у нас люди достаточно толерантны. Конечно, в каждой стране найдутся люди, которые будут этого не понимать или бессознательно к этому относиться, мыслить какими-то стереотипами, но я считаю, что у нас достаточно толерантное, классное общество, прогрессирующее, свободное. Поэтому я думаю, что все супер.

Есть законопроект о партнерстве. Насколько я знаю, его еще не приняли, но он на просмотре у президента должен быть. Потому что петиции уже подписаны были, но я так понимаю, что его будут пересматривать тогда, когда будет не это свое время.

– А каких принципов вы придерживаетесь в отношениях?

– Довольно легко все. Конечно, у каждой пары есть какие-то моменты кризисов. Но слава Богу, у нас с этим все супер. А если возникают бытовые конфликты, то они решаются очень сознательно и быстро.

Нельзя сказать, что мы ссоримся. Все очень лайтово проходит. Мы почти 5 лет вместе. Думаю, мы уже друг друга изучили. Мы понимаем, что кому не нравится, и можем свободно об этом сказать.

– Вы также когда-то имели длительные токсичные отношения. Как удалось снова открыть сердце любви? Какие уроки вы для себя вынесли из прошлого опыта?

– Я просто не закрывал свое сердце. Одни неудачные отношения - это не повод ставить точку в своей жизни на других. Это просто опыт. Это круто, что такие опыты происходят. Ты становишься смелее, сильнее, умнее, остроумнее. Мне кажется, что это наоборот круто, когда твоя жизнь разнообразна.

– Вы также часто делаете видеоролики со своей крестной дочерью Мишель. А сами уже думали стать отцом?

– К сожалению, у нас это пока невозможно сделать. Это очень сложный процесс и я думаю, когда однополым парам можно будет усыновить ребенка, мы обязательно это сделаем. Но пока что это сделать очень сложно. Поэтому как-то так. А так вообще я не чайлдфри. По крайней мере так думаю сегодня. Поэтому думаю, почему бы нет. На все свое время.

– А как распределяете бюджет в отношениях?

– У каждого свой бюджет. Даня зарабатывает самостоятельно. У меня своя работа. Я не могу сказать, что наши отношения прямо 50 на 50. Но какие-то его потребности для его работы, каких-то хотелок, то он сам себе все может позволить. Что-то от меня, что я хочу подарить или сделать приятно, или еще что-то, то я делаю. С этим проблем нет.

– По данным в сети, вы ранее оценивали свой доход в 15-20 тысяч долларов в месяц. На что уходят самые большие расходы?

– Доход блогера - нестабильная история. Зависит от многих факторов. Лучший месяц может быть 10 тысяч, а может быть и 2 тысячи. Мне того, что я зарабатываю, хватает.

Мне, чтобы чувствовать себя комфортно, не нужны все деньги мира. Мне хочется, чтобы было столько денег, сколько достаточно, чтобы жить, есть, работать и делать добрые дела.

– Вы визажист в прошлом и работали с Ириной Билык. Какой она человек?

– Мы до сих пор общаемся с ней. Недавно переписывались, спрашивали друг у друга, как дела. Она очень добрая, очень классная. Я очень люблю Иру. Она - чудо. Всегда может откликнуться на помощь, если нужно, как и она может обратиться ко мне.

У нас теплые дружеские отношения. Мы можем какой-то период не общаться, потом списаться, как дела, что там.

– А почему перестали заниматься этой сферой?

– Вы знаете, перегорел. Я за то, чтобы делать в жизни то, от чего твои глазки сияют. А когда ты каждый день себя спрашиваешь: что ты здесь забыл и зачем это делаешь, то, наверное, надо задуматься над сменой вектора жизни.

Я всегда, когда чувствую какие-то сомнения, то спрашиваю, нужно ли оно мне, кайфую ли я до сих пор от своего дела. И когда понимаю, что все - перегорело, то это время для перемен. И я полностью просто отошел к блогерству, начал снимать TikTok, и сейчас у меня уже 7,5 миллионов в TikTok, в Instagram - тоже больше миллиона.