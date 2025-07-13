"Діти? На все свій час": Олег Машуковський - про шлюб з хлопцем, гроші з TikTok і вічний хейт

– Ви здобули звання блогер року на премії Bloggers Awards 2025. Що для вас означає ця премія і чому подібні заходи важливі?

– Це в першу чергу не про якусь вечірку чи ще щось. Там збираються кошти, робляться аукціони, щоб мати змогу допомагати нашій армії.

Друга справа - це також заявити про наш блогерський світ, щоб люди чули, бачили, що ми розвиваємось, популяризувати нас не тільки в Україні, а й за кордоном. Я думаю, що це дуже важливо.

– Якою ви бачите місію блогера в умовах війни?

– Це інформаційна, доносити правильні сенси, допомагати. Типу, робити те, що в принципі має робити інфлюенсер, в країні якого війна.

– Ви давно ведете ТікТок і маєте 7,5 мільйонів підписників. Наскільки сьогодні важко просуватися на цій платформі?

– Мені здається, що важко просуватися тоді, коли ти не працюєш. Коли багато робиш, і навіть якщо на початку дуже погано виходить, все складеться.

Треба просто працювати, тішити людей гумористичним контентом, тому що в принципі у мене на це спрямовано, щоб підіймати людям настрій.

Олег Машуковський (фото: пресслужба блогера)

– Ви не часто берете рекламу саме в TikTok. Чому так і що можете порадити починаючим інфлюенсерам? Робити акцент на щирість чи все ж на якісь механізми?

– Я думаю, що у кожного свій шлях. Кожен обирає для себе якусь мотивацію, правильно? Це моя така душевна творчість. Я люблю просто це робити, я живу цим вже дуже багато років і навіть якщо там замовлення по рекламі надходять, я дуже багато з них скасовую, тому що я розумію прекрасно, що це не мій концепт.

Якщо це кардинально відрізняється від того, що я роблю і люблю робити, можу відмовитися. Саме тому в мене немає реклами в TikTok. Дуже рідко. І то якщо це збігатиметься з моїм концептом - лайфстайл, про моє життя. А не просто пряма реклама.

– А є бренди, які ви принципово не рекламуєте, навіть якщо пропонують шалені гроші?

– Треба дивитись. Я сам не п'ю алкоголь, раніше рекламував, оскільки вживав. Зараз не п’ю, тому якби рекламував би, це було б не дуже чесно до аудиторії. Цигарки або ще щось, оскільки я палю, можу рекламувати, але не берусь.

Соціальні мережі не дуже люблять таку рекламу. Можна залишитися і без сторінки, без TikTok. Там така реклама - тема табу. Дуже складно робити її й дуже небезпечно, тому що TikTok зчитує, яку ти рекламу робиш. Остання моя співпраця була з брендом Oreo. Там все сходилося з концептом, тому вийшло дуже гарно.

– До речі, в ТікТок з'явилася можливість проплачувати просування відео. Ви такою послугою користувалися? Чи все ж покладаєтеся на органічні охоплення?

– Не користувався, тому що це квиток в один кінець. Якщо ти починаєш платити платформі, вона не дає твої органічні охоплення. Якщо ти вже на цей гачок попадаєш, дуже складно потім вибратися. Я знаю, що таке, напевно, практикують, але я не роблю.

– А от ви розповідали, що вже два роки не вживаєте алкоголь. Чому відмовилися і як змінилося життя після цього?

– Прекрасно, прекрасно. Не скажу, що воно кардинально змінилося. І не скажу, що я прям вживав кожного дня - стабільно раз в місяць міг випити. Подумав: скільки я буду пити - все життя раз в місяць? Навіщо воно мені взагалі? Так склалося, що відмовився і вже два з половиною роки не вживаю.

Ви знаєте, я живу таким життям, що не хочу нікому нічого пропагандувати. Не вживати алкоголь - це крута пропаганда, я вважаю. Але у кожного ж свій вибір, правильно? Кожен сам вирішує для себе.

У мене були фактори здоров'я, того, що це впливає на продуктивність, мій стан психологічний, емоційний і фізичний. Тому я вирішив, що треба щось змінювати.

Я почав займатися спортом. Це мій алкоголь зараз. Тому вже рік майже займаюся спортом.

– Ви також зробили косметологічну операцію на прес. Навіщо це людині, яка веде спортивний спосіб життя? Тренувань недостатньо?

– Ні, цього не було достатньо як би я не худнув. В принципі зараз я в ідеальній своїй вазі, тому мені потрібно було просто прибрати зайве. Це естетична історія. Мені захотілося і я зробив.

– Зазвичай чоловіки рідко зізнаються у косметологічних процедурах. Чому, на вашу думку, це абсолютно нормально для чоловіка?

– Це нормально для людини в першу чергу. Якщо людина щось хоче, вона може це зробити незалежно від статі. Ми ж не живемо стереотипами, правда? Якщо рожевий колір, то це тільки для дівчаток. Може, хтось і живе такими стереотипами, але не я. Тому для мене немає чоловік-жінка, для мене є людина, яка захотіла щось зробити. Ось і все.

– Ви як блогер періодично зіштовхуєтеся з хейтом. Це вас ламає чи навпаки робить сильніше?

– Дивлячись який хейт. Якщо невиправданий, а це вічний хейт стосовно моєї орієнтації, наприклад, то мене це взагалі ніяк не чіпляє. Це моє життя. І я живу так, як відчуваю.

Якщо ж конструктивний хейт, я щось не так зробив, образив чиїсь почуття, то я цілком супер до цього ставлюся. Можу зробити висновки, перепросити й не повторювати якихось помилок. Адже всі ми люди й у нас немає інструкції до життя.

На мене хейт не так сильно впливає емоційно. Залежно від ситуації, того, чому хейтять. І плюс я знаю, що я за людина, що роблю і скільки. І мені цього просто цілком достатньо, щоб розуміти загальну картину того, що відбувається.

Машуковський про хейт (фото: пресслужба блогера)​​​​​​​

– Ви також розповідали у своєму останньому інтерв'ю, що ретельно думаєте над тим, що опублікувати, чи це не образить когось.

– Так, я дуже фільтрую все у себе в голові.

– Це позитивно впливає на вас як на блогера? Чи іноді вам здається, що ви могли б сказати більше, пожартувати гостріше?

– Мені деколи не вистачає моєї відкритості. Я розумію, що зараз дуже складно працювати з суспільством. Всі зараз такі виснажені емоційно, і скільки горя в нашій країні трапляється. Ти розумієш, що не завжди якісь жарти доречні, не завжди щось показати, якийсь моточок свого життя, який би хотілося - доречно.

Ми живемо в одній країні, маємо поважати та прислухатися до одне одного. Я вважаю, що наше суспільство має бути більш об'єднаним наразі. І тому я частіше думаю за інших, ніж за себе.

Я можу деколи щось не викласти, не показати, не зробити. Я розумію, що це недоречно може бути. Щось може когось образити, навіть якщо там нічого такого немає.

Я можу себе накрутити й сказати: ні, напевно, не треба. Але вважаю, що це абсолютно нормально для людини мати такий фактор свого внутрішнього фільтра, коли ти думаєш перш ніж ти говориш, або думаєш перш ніж ти зробиш.

– А є блогери, які менше думають і втрапляють потім в гучні скандали. Як ставитеся до таких?

– Це їх загалом справа, навіть туди лізти не хочу, якщо чесно. Кожен живе своє життя і кожен має відповідати за свої вчинки якісь. І це справа інших людей. Я тут ні до чого.

– Чи є блогери, які стали для вас натхненням цього року, а які, наприклад, розчарували?

– Я не зачаровуюсь, щоб потім не розчаровуватися і навпаки. Для мене всі творчі люди - це круті люди. Вони мають свої помилки, свої гарні, добрі справи. Я можу з чимось погоджуватися, можу не погоджуватися.

Олег Машуковський (фото: пресслужба блогера)

– У 2023-му ви зробили камінг-аут й заручилися зі своїм партнером. Чи не боялися відкрито говорити про себе в Україні?

– Камінг-аут був ще у 2018 році, коли вийшов “Київ вдень та вночі”, здається, четвертий сезон. Я був перший актор, який говорив про свої стосунки. У 2023-му вийшло інтерв’ю з Раміною. Там ми спілкувалися стосовно мого життя. І тому люди думають, що це був камінг-аут.

Насправді він був вже дуже давно. Я ще після серіалу транслював свої стосунки п'ятирічні, показував своє життя, тому моя аудиторія була в курсі.

Просто ж дуже багато нової аудиторії з'явилося, мільйонів шість, напевно. І авжеж для деяких людей це було як новинка. Тому вийшло таке інтерв'ю, щоб вже розставити всі крапки над і, як то кажуть.

– Ви освідчилися своєму коханому. Що далі? Адже офіційно укласти стандартний шлюб неможливо.

– У нас неможливо, але якщо дуже сильно захотіти для себе, можна зробити це через США онлайн. Є така можливість в штаті Юта. Але ми ще думаємо над цим. Треба ще зрозуміти, які є мінуси. Поки неможливо у нас. Проте сподіваємось, що колись буде можливо.

– У червні був Pride Month і вважається, що протягом цього періоду ЛГБТК+ вшановують прогрес, якого досягли в правах та свободах для себе. Та чи можемо ми в Україні говорити, що досягли прогресу? Що можете сказати з власного досвіду?

– З власного досвіду я думаю, що в нас люди достатньо толерантні. Авжеж в кожній країні знайдуться люди, які будуть цього не розуміти чи несвідомо до цього ставитись, мислити якимись стереотипами, але я вважаю, що в нас достатньо толерантне, класне суспільство, прогресуюче, вільне. Тому я думаю, що все супер.

Є законопроєкт про партнерства. Наскільки я знаю, його ще не прийняли, але він на перегляді у президента має бути. Тому що петиції вже підписані були, але я так розумію, що його будуть переглядати тоді, коли буде не це свій час.

– А яких принципів ви дотримуєтеся в стосунках?

– Досить легко все. Авжеж в кожної пари є якісь моменти криз. Але дякувати Богу, в нас з цим все супер. А якщо виникають побутові конфлікти, то вони вирішуються дуже свідомо і швидко.

Не можна сказати, що ми сваримося. Все дуже лайтово проходить. Ми майже 5 років разом. Думаю, ми вже одне одного вивчили. Ми розуміємо, що кому не подобається, і можемо вільно про це сказати.

– Ви також колись мали тривалі токсичні стосунки. Як вдалося знову відкрити серце коханню? Які уроки ви для себе винесли з минулого досвіду?

– Я просто не закривав своє серце. Одні невдалі стосунки - це не привід ставити крапку у своєму житті на інших. Це просто досвід. Це круто, що такі досвіди відбуваються. Ти стаєш сміливішим, сильнішим, розумнішим, дотепнішим. Мені здається, що це навпаки круто, коли твоє життя різноманітне.

– Ви також часто робите відеоролики зі своєю хрещеною донькою Мішель. А самі вже думали стати батьком?

– На жаль, у нас це поки що неможливо зробити. Це дуже складний процес і я думаю, коли одностатевим парам можна буде всиновити дитину, ми обов’язково це зробимо. Але поки що це зробити дуже складно. Тому якось так. А так взагалі я не чайлдфрі. Принаймні так думаю сьогодні. Тому думаю, чому б ні. На все свій час.

– А як розподіляєте бюджет в стосунках?

– У кожного свій бюджет. Даня заробляє самостійно. У мене своя робота. Я не можу сказати, що наші стосунки прямо 50 на 50. Але якісь його потреби для його роботи, якихось хотілок, то він сам собі все може дозволити. Щось від мене, що я хочу подарувати або зробити приємно, або ще щось, то я роблю. З цим проблем немає.

– За даними в мережі, ви раніше оцінювали свій дохід у 15-20 тисяч доларів на місяць. На що йдуть найбільші витрати?

– Дохід блогера - нестабільна історія. Залежить від багатьох факторів. Найліпший місяць може бути 10 тисяч, а може бути й 2 тисячі. Мені того, що я заробляю, вистачає.

Мені, щоб відчувати себе комфортно, не потрібні всі гроші світу. Мені хочеться, щоб було стільки грошей, скільки достатньо, щоб жити, їсти, працювати та робити добрі справи.

– Ви візажист в минулому і працювали з Іриною Білик. Яка вона людина?

– Ми досі спілкуємось з нею. Нещодавно переписувалися, питали в одне одного, як справи. Вона дуже добра, дуже класна. Я дуже люблю Іру. Вона - чудо. Завжди може відгукнутися на допомогу, якщо потрібно, як і вона може звернутися до мене.

У нас теплі дружні стосунки. Ми можемо якийсь період не спілкуватися, потім списатися, як справи, що там.

– А чому перестали займатися цією сферою?

– Ви знаєте, перегорів. Я за те, щоб робити в житті те, від чого твої оченятка сяють. А коли ти щодня себе питаєш: що ти тут забув і навіщо це робиш, то, напевно, треба замислитися над зміною вектора життя.

Я завжди, коли відчуваю якісь сумніви, то питаю, чи потрібно воно мені, чи кайфую я досі від своєї справи. І коли розумію, що все - перегоріло, то це час для змін. І я повністю просто відійшов до блогерства, почав знімати TikTok, і наразі в мене вже 7,5 мільйонів в TikTok, в Instagram - теж більше мільйону.