ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дівчина Розового зухвало відповіла всім, хто критикує її та ветерана (фото)

Субота 20 вересня 2025 19:19
UA EN RU
Дівчина Розового зухвало відповіла всім, хто критикує її та ветерана (фото) Віктор Розовий та його дівчина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Обраниця коміка-ветерана Віктора Розового, який потрапив у гучний скандал через публічне з'ясування стосунків з колишньою дружиною, висловилася про критику. Дівчина отримує чимало коментарів про те, що нібито зустрічається з "ред флегом".

Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram обраниця Розового, дівчина на ім'я Яна-Катерина, різко відповіла всім хейтерам.

Що написала блогерка

Так, дівчина Розового нині перебуває за кордоном. І там вона, як сама і зазначила, може спокійно відпочивати на морі.

"Добре, що в мене достатньо хороша самооцінка, щоб не сприймати хейт і спокійнесенько собі їсти хлібчик на морі", - написала Яна-Катерина.

Дівчина Розового зухвало відповіла всім, хто критикує її та ветерана (фото)Обраниця Розового відреагувала на хейт (скріншот)

Дівчина неохоче коментує скандал навколо свого обранця, але вже не вперше публічно його захищає. До цього вона висловилася про Розового в контексті звинувачень збоку його колишньої. Яна-Катерина запевняла, що між нею та Віктором немає натяків на токсичність.

"Шановні представники медіа і не тільки, хочу прояснити ситуацію. У наших стосунках немає жодних токсичних проявів, абʼюзу чи принижень. Я не є чиєюсь копією, не є розлучницею і тд. Те, що було в його минулих стосунках, мене не стосується. З Віктором нас поєднують щирі й гармонійні відносини", - стверджувала дівчина.

Дівчина Розового зухвало відповіла всім, хто критикує її та ветерана (фото)Як дівчина Розового реагує на критику (скріншот)

Чому навколо Розового виник скандал

Конфлікт між коміком і його колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною триває вже декілька місяців. Після оголошення про розлучення колишнє подружжя почало публічно ділитися подробицями приватного життя: лунали взаємні образи, звинувачення у зраді й навіть інтимні деталі, які Розовий розкрив в інтерв’ю Раміні.

Окремим етапом стала суперечка щодо грошей, зібраних на лікування коміка. Розовий вимагав публічного звіту про витрати. У відповідь Мерзлікіна в інтерв’ю Єфросиніній наголосила, що пройшла фінансовий моніторинг і надала повну звітність.

Але це пояснення не зняло напруги. Розовий знову публічно висловив претензії до колишньої та пригадав гучний випадок із Назарієм Гусаковим.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто