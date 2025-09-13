"Вибір є завжди": Розовий відповів на інтерв’ю колишньої після скандалу з грошима

Комік Віктор Розовий відреагував на заяви своєї колишньої дружини Ольги Мерзлікіної, яка пояснила ситуацію зі зборами коштів на його лікування. Після гучних заяв та звинувачень ветеран згадав скандальний кейс Назарія Гусакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий допис з Instagram коміка.

Як відреагував Розовий

"3 тим, який я аморальний чоловік, ми розібрались, ще б розібратись зі звітами по коштах, але як казала Ольга в інтервʼю Маші Єфросиніній - вибір є завжди: можна надавати, а можна і не надавати", - написав Віктор.

При цьому він згадав скандал навколо Гусакова, якого підозрюють у маніпуляціях з грошима, які збирали йому на лікування.

"Відірвані з контексту скріншоти з "Монобанку" не дуже проливають світло на ситуацію, особливо зважаючи на те, що і до Назарія Гусакова у них питань не було. Але що ж, вибір є завжди", - додав він.

Допис Розового (скріншот)

Що саме комік мав на увазі, коли писав про вибір - він пояснювати не став.

У коментарях юзери відреагували на заяву Розового по-різному. Користувачі пишуть:

"Вітя, в такі моменти краще вже мовчати або хоча б подякувати, що така жінка була з тобою стільки років"

"Будь чоловіком, ти ж воїн кінець кінцем"

"Так, я повністю погоджуюсь з вами в питанні коштів!"

"Ваш конфлікт це ваша справа, але звітність по грошах зі збору однозначно має бути. Це відповідальність перед всіма, хто донатив!"

"Боже, Вітя, що ти хочеш доказати цим постом? Ти хочеш свою колишню дружину якось попустити, образити? Що б її посадили чи що ти хочеш?".

Що казала Мерзлікіна

Нагадаємо, днями колишня дружина Розового дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. На тлі скандальних заяв свого "екса" вона вирішила відповісти на звинувачення, які висував комік.

"В мене є проста та природня вимога до моєї колишньої дружини - надати повну виписку з цього рахунку та звіт витрат. Усі витрати з рахунку, який був призначений для мого лікування та реабілітації мають стати публічними", - заявляв Розовий.

Мерзлікіна відповіла на закиди колишнього і заявила, що вже пройшла фінмоніторинг.

"До мене звернувся "Монобанк" з фінмоніторингом, надати звітність про цільове використання коштів з банків. Я надала всю звітність. На що Монобанк мені відповів: "Дякуємо. Наразі не маємо жодних претензій щодо цільових витрат коштів з банки". Тобто в банку до мене претензій немає", - сказала Ольга.

