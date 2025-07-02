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Доньку Джолі та Пітта помітили на побаченні: як виглядає 19-річна Шайло (фото)

Середа 02 липня 2025 17:51
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Доньку Джолі та Пітта помітили на побаченні: як виглядає 19-річна Шайло (фото) Як зараз виглядає 19-річна Шайло (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 19-річна Шайло, провела час з танцюристкою Кеоні Роуз, яку вважають її дівчиною.

Що відомо про стосунки Шайло та як вона зараз виглядає, розповідає РБК-Україна.

Що відомо про стосунки 19-річної Шайло

Пару помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі у вівторок, 1 липня. Спочатку вони провели час у студії, а згодом відвідали один з суші-ресторанів.

За даними очевидців, Шайло була в гарному гуморі. Сміялася та активно спілкувалася з подругою.

Доньку Джолі та Пітта помітили на побаченні: як виглядає 19-річна Шайло (фото)Кеоні Роуз (фото: instagram.com/keonirose)

Вже не вперше ЗМІ говорять про їхні романтичні стосунки. Перші чутки про роман з'явилися понад місяць тому.

Раніше їх також помічали разом у ресторані та під час шопінгу. Тоді танцюристка ніжно обіймала Шайло за талію.

Який образ обрала донька Джолі та Пітта

Для прогулянки дівчина обрала повсякденний лук: яскраво-червоний худі з капюшоном, шорти та крокси.

Шайло часто віддає перевагу спортивним образам, в яких може почуватися легко, комфортно і не привертаючи увагу публіки.

Тим часом її партнерка по танцях і ймовірна дівчина обрала схожий повсякденний стиль. Роуз була у темно-сірому худі, червоних шортах і шльопанцях.

На опублікованих в мережі кадрах Шайло має щасливий вигляд і, здається, насолоджується спільними моментами з Кеоні.

Стосунки Шайло з батьками

Як відомо на сьогодні, у Шайло чудові стосунки зі знаменитою мамою. Ба більше, раніше вона натякнула, що йтиме шляхом мами в питаннях гуманітарної діяльності. Паралельно дівчина розвивається в хореографії.

А от з зірковим татом у Шайло напружені взаємини. Після 18-річчя вона офіційно змінила прізвище, відмовившись від Пітт і залишивши лише Джолі.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: DailyMail, People.

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