Дочь Джоли и Питта заметили на свидании: как выглядит 19-летняя Шайло (фото)

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 19-летняя Шайло, провела время с танцовщицей Кеони Роуз, которую считают ее девушкой.

Что известно об отношениях Шайло и как она сейчас выглядит, рассказывает РБК-Украина .

Что известно об отношениях 19-летней Шайло

Пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе во вторник, 1 июля. Сначала они провели время в студии, а затем посетили один из суши-ресторанов.

По данным очевидцев, Шайло была в хорошем настроении. Смеялась и активно общалась с подругой.

Кеони Роуз (фото: instagram.com/keonirose)

Уже не впервые СМИ говорят об их романтических отношениях. Первые слухи о романе появились более месяца назад.

Ранее их также замечали вместе в ресторане и во время шопинга. Тогда танцовщица нежно обнимала Шайло за талию.

Какой образ выбрала дочь Джоли и Питта

Для прогулки девушка выбрала повседневный лук: ярко-красный худи с капюшоном, шорты и кроксы.

Шайло часто предпочитает спортивные образы, в которых может чувствовать себя легко, комфортно и не привлекая внимание публики.

Тем временем ее партнерша по танцам и вероятная девушка выбрала похожий повседневный стиль. Роуз была в темно-сером худи, красных шортах и шлепанцах.

На опубликованных в сети кадрах Шайло выглядит счастливой и, кажется, наслаждается совместными моментами с Кеони.

Angelina Jolie's daughter Shiloh, 19, steps out with rumored love interest https://t.co/yer6W5j9nz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 2, 2025

Отношения Шайло с родителями

Как известно на сегодня, у Шайло прекрасные отношения со знаменитой мамой. Более того, ранее она намекнула, что будет идти по пути мамы в вопросах гуманитарной деятельности. Параллельно девушка развивается в хореографии.

А вот со звездным папой у Шайло напряженные отношения. После 18-летия она официально сменила фамилию, отказавшись от Питт и оставив лишь Джоли.