Доньку Майкла Джексона звинуватили у неповазі до смерті батька: вона не стримала емоцій

Співачка Періс Джексон погодилася виступити на концерті 25 червня - у день смерті свого зіркового тата. У мережі її поспішили звинуватити у неповазі до попкороля.

Сама Періс не стримала емоцій і пояснила, чому не змогла відмовитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

У серії сторіс вона заявила, що не може впливати на дати виступів. Періс виступатиме як запрошена артистка у турі гуртів Incubus та Manchester Orchestra.

"Тож люди знову розлючені. Одна з дат туру, на який я маю їхати, припадає на 25 червня. Це дуже негативна дата в моєму житті та в житті моєї сім'ї", - зазначила вона.

Періс назвала участь у шоу не способом розважитися, а важливою можливістю, яку вона не має права відхилити.

"То я повинна сказати: "Гей, вибачте, не будемо виступати, бо це річниця смерті мого батька?", - спитала вона у фанів.

Артистка не стримувала емоцій. Вона сказала, що погодилася на участь у турі й не планує відмовлятися від нього. А хейтерам, які накинулися на неї, відповіла різко.

"Та йдіть ви на*уй", - додала вона.

Як відреагували в мережі

Це не перший раз, коли доньку Майкла Джексона критикують за її карʼєру чи рішення. Але вона твердо стоїть на своєму. Хоча одні емоційно відреагували на її виступ в день річниці смерті батька, чимало юзерів висловили підтримку.

"Їм ніколи не спадало на думку, що у неї є своє життя? Я впевнений, що вона буде думати про нього в той день".

"Так звані фанати, які критикують Періс за виступ у день річниці смерті батька, просто тупі та жахливі. Серйозно".

"Той, хто не бачить обличчя Майкла в обличчі цієї жінки, просто не дивиться. Вона виглядає, як він".

"Вона дійсно не повинна пояснювати. Так, це сумний день для всіх нас. Ми втратили ікону. Але сім'я Джексон втратила батька, сина, брата, дядька тощо".

Періс Джексон (фото: instagram.com/parisjackson)

Що відомо про смерть Майкла Джексона

Помер 25 червня 2009 року в Лос-Анджелесі у віці 50 років від передозування пропофолом - сильним анестетиком, який йому вколов особистий лікар Конрад Мюррей. За недбальство медика засудили у 2011 році за неумисне вбивство.

Смерть Джексона сколихнула світ і породила десятки теорій змов. Деякі вірили, що він не помер, а просто змінив ім'я та зник.

Не дають спокою родині артиста й чутки, які ходять навколо його нібито сексуальних зв'язків з неповнолітніми. Ці звинувачення супроводжували його ще за життя, а після загибелі лише посилилися.

Майкл Джексон (фото: GettyImages)

У 2019 році вийшов скандальний документальний фільм "Покидаючи Неверленд", у якому Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак розповідають про нібито пережите з боку співака сексуальне насильство.

Фільм викликав палкі дискусії та навіть протести. Кілька радіостанцій в Канаді, Великій Британії та Австралії припинили крутити пісні Джексона.

Родина заперечила усі звинувачення, назвавши фільм одностороннім та брехливим. Вступилися й фани, які протестували біля телеканалів та кінотеатрів через показ стрічки.

У Джексона є троє дітей. Старший син Принц та донька Періс народилися у шлюбі з Деббі Роу, а молодший Принц II - від сурогатної матері.