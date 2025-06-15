Доньку Майкла Джексона звинуватили у неповазі до смерті батька: вона не стримала емоцій
Співачка Періс Джексон погодилася виступити на концерті 25 червня - у день смерті свого зіркового тата. У мережі її поспішили звинуватити у неповазі до попкороля.
Сама Періс не стримала емоцій і пояснила, чому не змогла відмовитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
У серії сторіс вона заявила, що не може впливати на дати виступів. Періс виступатиме як запрошена артистка у турі гуртів Incubus та Manchester Orchestra.
"Тож люди знову розлючені. Одна з дат туру, на який я маю їхати, припадає на 25 червня. Це дуже негативна дата в моєму житті та в житті моєї сім'ї", - зазначила вона.
Періс назвала участь у шоу не способом розважитися, а важливою можливістю, яку вона не має права відхилити.
"То я повинна сказати: "Гей, вибачте, не будемо виступати, бо це річниця смерті мого батька?", - спитала вона у фанів.
Артистка не стримувала емоцій. Вона сказала, що погодилася на участь у турі й не планує відмовлятися від нього. А хейтерам, які накинулися на неї, відповіла різко.
"Та йдіть ви на*уй", - додала вона.
Nuevos videos de #ParisJackson @ParisJackson pic.twitter.com/cHAZIivBBR— Paris Jackson Fans Peru (@ParisJPeru) June 14, 2025
Як відреагували в мережі
Це не перший раз, коли доньку Майкла Джексона критикують за її карʼєру чи рішення. Але вона твердо стоїть на своєму. Хоча одні емоційно відреагували на її виступ в день річниці смерті батька, чимало юзерів висловили підтримку.
- "Їм ніколи не спадало на думку, що у неї є своє життя? Я впевнений, що вона буде думати про нього в той день".
- "Так звані фанати, які критикують Періс за виступ у день річниці смерті батька, просто тупі та жахливі. Серйозно".
- "Той, хто не бачить обличчя Майкла в обличчі цієї жінки, просто не дивиться. Вона виглядає, як він".
- "Вона дійсно не повинна пояснювати. Так, це сумний день для всіх нас. Ми втратили ікону. Але сім'я Джексон втратила батька, сина, брата, дядька тощо".
Періс Джексон (фото: instagram.com/parisjackson)
Що відомо про смерть Майкла Джексона
Помер 25 червня 2009 року в Лос-Анджелесі у віці 50 років від передозування пропофолом - сильним анестетиком, який йому вколов особистий лікар Конрад Мюррей. За недбальство медика засудили у 2011 році за неумисне вбивство.
Смерть Джексона сколихнула світ і породила десятки теорій змов. Деякі вірили, що він не помер, а просто змінив ім'я та зник.
Не дають спокою родині артиста й чутки, які ходять навколо його нібито сексуальних зв'язків з неповнолітніми. Ці звинувачення супроводжували його ще за життя, а після загибелі лише посилилися.
Майкл Джексон (фото: GettyImages)
У 2019 році вийшов скандальний документальний фільм "Покидаючи Неверленд", у якому Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак розповідають про нібито пережите з боку співака сексуальне насильство.
Фільм викликав палкі дискусії та навіть протести. Кілька радіостанцій в Канаді, Великій Британії та Австралії припинили крутити пісні Джексона.
Родина заперечила усі звинувачення, назвавши фільм одностороннім та брехливим. Вступилися й фани, які протестували біля телеканалів та кінотеатрів через показ стрічки.
У Джексона є троє дітей. Старший син Принц та донька Періс народилися у шлюбі з Деббі Роу, а молодший Принц II - від сурогатної матері.
Вас також може зацікавити:
- Данилко опинився у центрі скандалу через витуп у Києві
- Юлія Саніна нарвалася на хейт через нове інтерв'ю
- Осадчу розкритикували за слова про матерів, які вивозять дітей.