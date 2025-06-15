Дочь Майкла Джексона обвинили в неуважении к смерти отца: она не сдержала эмоций

Певица Пэрис Джексон согласилась выступить на концерте 25 июня - в день смерти своего звездного папы. В сети ее поспешили обвинить в неуважении к поп-королю.

Сама Пэрис не сдержала эмоций и объяснила, почему не смогла отказаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

В серии сторис она заявила, что не может влиять на даты выступлений. Пэрис будет выступать как приглашенная артистка в туре групп Incubus и Manchester Orchestra.

"Поэтому люди снова разъярены. Одна из дат тура, на который я должна ехать, приходится на 25 июня. Это очень негативная дата в моей жизни и в жизни моей семьи", - отметила она.

Пэрис назвала участие в шоу не способом развлечься, а важной возможностью, которую она не имеет права отклонить.

"Так я должна сказать: "Эй, извините, не будем выступать, потому что это годовщина смерти моего отца?", - спросила она у фанов.

Артистка не сдерживала эмоций. Она сказала, что согласилась на участие в туре и не планирует отказываться от него. А хейтерам, которые набросились на нее, ответила резко.

"Да идите вы на*уй", - добавила она.

Как отреагировали в сети

Это не первый раз, когда дочь Майкла Джексона критикуют за ее карьеру или решения. Но она твердо стоит на своем. Хотя одни эмоционально отреагировали на ее выступление в день смерти отца, многие юзеры выразили поддержку.

"Им никогда не приходило в голову, что у нее есть своя жизнь? Я уверен, что она будет думать о ней в тот день".

"Так называемые фанаты, которые критикуют Пэрис за выступление в день годовщины смерти отца, просто тупые и ужасные. Серьезно".

"Тот, кто не видит лицо Майкла в лице этой женщины, просто не смотрит. Она выглядит, как он".

"Она действительно не должна объяснять. Да, это печальный день для всех нас. Мы потеряли икону. Но семья Джексон потеряла отца, сына, брата, дядю и так далее".

Пэрис Джексон (фото: instagram.com/parisjackson)

Что известно о смерти Майкла Джексона

Умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет от передозировки пропофолом - сильным анестетиком, который ему вколол личный врач Конрад Мюррей. За халатность медика осудили в 2011 году за непредумышленное убийство.

Смерть Джексона всколыхнула весь мир и породила десятки теорий заговоров. Некоторые верили, что он не умер, а просто сменил имя и исчез.

Не дают покоя семье артиста и слухи, которые ходят вокруг его якобы сексуальных связей с несовершеннолетними. Эти обвинения сопровождали его еще при жизни, а после гибели лишь усилились.

Майкл Джексон (фото: GettyImages)

В 2019 году вышел скандальный документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают о якобы пережитом со стороны певца сексуальном насилии.

Фильм вызвал жаркие дискуссии и даже протесты. Несколько радиостанций в Канаде, Великобритании и Австралии прекратили крутить песни Джексона.

Семья отрицала все обвинения, назвав фильм односторонним и лживым. Заступились и фаны, которые протестовали возле телеканалов и кинотеатров из-за показа ленты.

У Джексона есть трое детей. Старший сын Принц и дочь Пэрис родились в браке с Дебби Роу, а младший Принц II - от суррогатной матери.