Дочь Майкла Джексона обвинили в неуважении к смерти отца: она не сдержала эмоций
Певица Пэрис Джексон согласилась выступить на концерте 25 июня - в день смерти своего звездного папы. В сети ее поспешили обвинить в неуважении к поп-королю.
Сама Пэрис не сдержала эмоций и объяснила, почему не смогла отказаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
В серии сторис она заявила, что не может влиять на даты выступлений. Пэрис будет выступать как приглашенная артистка в туре групп Incubus и Manchester Orchestra.
"Поэтому люди снова разъярены. Одна из дат тура, на который я должна ехать, приходится на 25 июня. Это очень негативная дата в моей жизни и в жизни моей семьи", - отметила она.
Пэрис назвала участие в шоу не способом развлечься, а важной возможностью, которую она не имеет права отклонить.
"Так я должна сказать: "Эй, извините, не будем выступать, потому что это годовщина смерти моего отца?", - спросила она у фанов.
Артистка не сдерживала эмоций. Она сказала, что согласилась на участие в туре и не планирует отказываться от него. А хейтерам, которые набросились на нее, ответила резко.
"Да идите вы на*уй", - добавила она.
Nuevos videos de #ParisJackson @ParisJackson pic.twitter.com/cHAZIivBBR— Paris Jackson Fans Peru (@ParisJPeru) June 14, 2025
Как отреагировали в сети
Это не первый раз, когда дочь Майкла Джексона критикуют за ее карьеру или решения. Но она твердо стоит на своем. Хотя одни эмоционально отреагировали на ее выступление в день смерти отца, многие юзеры выразили поддержку.
- "Им никогда не приходило в голову, что у нее есть своя жизнь? Я уверен, что она будет думать о ней в тот день".
- "Так называемые фанаты, которые критикуют Пэрис за выступление в день годовщины смерти отца, просто тупые и ужасные. Серьезно".
- "Тот, кто не видит лицо Майкла в лице этой женщины, просто не смотрит. Она выглядит, как он".
- "Она действительно не должна объяснять. Да, это печальный день для всех нас. Мы потеряли икону. Но семья Джексон потеряла отца, сына, брата, дядю и так далее".
Пэрис Джексон (фото: instagram.com/parisjackson)
Что известно о смерти Майкла Джексона
Умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет от передозировки пропофолом - сильным анестетиком, который ему вколол личный врач Конрад Мюррей. За халатность медика осудили в 2011 году за непредумышленное убийство.
Смерть Джексона всколыхнула весь мир и породила десятки теорий заговоров. Некоторые верили, что он не умер, а просто сменил имя и исчез.
Не дают покоя семье артиста и слухи, которые ходят вокруг его якобы сексуальных связей с несовершеннолетними. Эти обвинения сопровождали его еще при жизни, а после гибели лишь усилились.
Майкл Джексон (фото: GettyImages)
В 2019 году вышел скандальный документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают о якобы пережитом со стороны певца сексуальном насилии.
Фильм вызвал жаркие дискуссии и даже протесты. Несколько радиостанций в Канаде, Великобритании и Австралии прекратили крутить песни Джексона.
Семья отрицала все обвинения, назвав фильм односторонним и лживым. Заступились и фаны, которые протестовали возле телеканалов и кинотеатров из-за показа ленты.
У Джексона есть трое детей. Старший сын Принц и дочь Пэрис родились в браке с Дебби Роу, а младший Принц II - от суррогатной матери.
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