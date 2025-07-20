Дорофєєва відкрила бій Усика та Дюбуа потужним виконанням гімну України (відео)
Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа розпочався. На арені прозвучав гімн України у виконанні Наді Дорофєєвої.
Як співачка підтримала українського спортсмена, розповідає РБК-Україна.
Як Дорофєєва виконала гімн України
На стадіоні "Вемблі" розпочався довгоочікуваний бій-реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Перед початком поєдинку українська співачка Надя Дорофєєва підтримала спортсмена виконанням гімну України.
В якому образі Дорофєєва співала гімн (скриншот)
Артистка впоралася неймовірно, запаливши стадіон потужним виступом у стильному образі.
Вона заспівала головну пісню країни, зірвавши овації та створивши атмосферу єдності й сили.
July 19, 2025
Що відомо про бій Усика та Дюбуа
Український боксер може здобути абсолютне чемпіонство світу у надважкій вазі.
Це другий спільний бій боксерів. Перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року. Тоді Усик здобув перемогу у 9 раунді.
Головний поєдинок спортивного змагання розпочався після 23:00 за Києвом. За правилами арени вечір боксу має завершитися до 01:00 ночі.
Що означає бій Усика та Дюбуа
Поєдинок може увійти в історію світового боксу, адже в цю ніч вирішується доля чемпіонських титулів у надважкій вазі.
Усик вийшов на ринг із поясами WBA, WBO та WBC, тоді як у Даніеля Дюбуа має титул IBF. Перемога принесе статус абсолютного чемпіона світу.
Для Усика це шанс вдруге в кар'єрі здобути звання "абсолюта", а для Дюбуа - спроба реваншу після резонансної поразки у 2023 році.
Раніше ми писали, кому прогнозують перемогу букмекери. Також відомий коментатор поділився ексклюзивним прогнозом щодо можливого переможця.
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