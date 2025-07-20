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Дорофєєва відкрила бій Усика та Дюбуа потужним виконанням гімну України (відео)

Неділя 20 липня 2025 00:16
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Дорофєєва відкрила бій Усика та Дюбуа потужним виконанням гімну України (відео) Дорофєєва заспівала гімн під час бою Усика та Дюбуа (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа розпочався. На арені прозвучав гімн України у виконанні Наді Дорофєєвої.

Як співачка підтримала українського спортсмена, розповідає РБК-Україна.

Як Дорофєєва виконала гімн України

На стадіоні "Вемблі" розпочався довгоочікуваний бій-реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Перед початком поєдинку українська співачка Надя Дорофєєва підтримала спортсмена виконанням гімну України.

Дорофєєва відкрила бій Усика та Дюбуа потужним виконанням гімну України (відео)В якому образі Дорофєєва співала гімн (скриншот)

Артистка впоралася неймовірно, запаливши стадіон потужним виступом у стильному образі.

Вона заспівала головну пісню країни, зірвавши овації та створивши атмосферу єдності й сили.

Що відомо про бій Усика та Дюбуа

Український боксер може здобути абсолютне чемпіонство світу у надважкій вазі.

Це другий спільний бій боксерів. Перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року. Тоді Усик здобув перемогу у 9 раунді.

Головний поєдинок спортивного змагання розпочався після 23:00 за Києвом. За правилами арени вечір боксу має завершитися до 01:00 ночі.

Що означає бій Усика та Дюбуа

Поєдинок може увійти в історію світового боксу, адже в цю ніч вирішується доля чемпіонських титулів у надважкій вазі.

Усик вийшов на ринг із поясами WBA, WBO та WBC, тоді як у Даніеля Дюбуа має титул IBF. Перемога принесе статус абсолютного чемпіона світу.

Для Усика це шанс вдруге в кар'єрі здобути звання "абсолюта", а для Дюбуа - спроба реваншу після резонансної поразки у 2023 році.

Раніше ми писали, кому прогнозують перемогу букмекери. Також відомий коментатор поділився ексклюзивним прогнозом щодо можливого переможця.

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