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Дорофеева открыла бой Усика и Дюбуа мощным исполнением гимна Украины (видео)

Воскресенье 20 июля 2025 00:16
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Дорофеева открыла бой Усика и Дюбуа мощным исполнением гимна Украины (видео) Дорофеева спела гимн во время боя Усика и Дюбуа (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа начался. На арене прозвучал гимн Украины в исполнении Нади Дорофеевой.

Как певица поддержала украинского спортсмена, рассказывает РБК-Украина.

Как Дорофеева исполнила гимн Украины

На стадионе "Уэмбли" начался долгожданный бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Перед началом поединка украинская певица Надя Дорофеева поддержала спортсмена исполнением гимна Украины.

Дорофеева открыла бой Усика и Дюбуа мощным исполнением гимна Украины (видео)В каком образе Дорофеева пела гимн (скриншот)

Артистка справилась невероятно, зажегши стадион мощным выступлением в стильном образе.

Она спела главную песню страны, сорвав овации и создав атмосферу единства и силы.

Что известно о бое Усика и Дюбуа

Украинский боксер может получить абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе.

Это второй совместный бой боксеров. Первый поединок состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик одержал победу в 9 раунде.

Главный поединок спортивного соревнования начался после 23:00 по Киеву. По правилам арены вечер бокса должен завершиться до 01:00 ночи.

Что означает бой Усика и Дюбуа

Поединок может войти в историю мирового бокса, ведь в эту ночь решается судьба чемпионских титулов в супертяжелом весе.

Усик вышел на ринг с поясами WBA, WBO и WBC, тогда как у Даниэля Дюбуа есть титул IBF. Победа принесет статус абсолютного чемпиона мира.

Для Усика это шанс во второй раз в карьере получить звание "абсолюта", а для Дюбуа - попытка реванша после резонансного поражения в 2023 году.

Ранее мы писали, кому прогнозируют победу букмекеры. Также известный комментатор поделился эксклюзивным прогнозом относительно возможного победителя.

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