Дорофєєва відкрила бій Усика та Дюбуа потужним виконанням гімну України (відео)

Як Дорофєєва виконала гімн України

На стадіоні "Вемблі" розпочався довгоочікуваний бій-реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Перед початком поєдинку українська співачка Надя Дорофєєва підтримала спортсмена виконанням гімну України.

В якому образі Дорофєєва співала гімн (скриншот)

Артистка впоралася неймовірно, запаливши стадіон потужним виступом у стильному образі.

Вона заспівала головну пісню країни, зірвавши овації та створивши атмосферу єдності й сили.

Що відомо про бій Усика та Дюбуа

Український боксер може здобути абсолютне чемпіонство світу у надважкій вазі.

Це другий спільний бій боксерів. Перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року. Тоді Усик здобув перемогу у 9 раунді.

Головний поєдинок спортивного змагання розпочався після 23:00 за Києвом. За правилами арени вечір боксу має завершитися до 01:00 ночі.

Що означає бій Усика та Дюбуа

Поєдинок може увійти в історію світового боксу, адже в цю ніч вирішується доля чемпіонських титулів у надважкій вазі.

Усик вийшов на ринг із поясами WBA, WBO та WBC, тоді як у Даніеля Дюбуа має титул IBF. Перемога принесе статус абсолютного чемпіона світу.

Для Усика це шанс вдруге в кар'єрі здобути звання "абсолюта", а для Дюбуа - спроба реваншу після резонансної поразки у 2023 році.

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