Дружина Брюса Вілліса у сльозах згадала, як дізналася про його діагноз: "Була в паніці" (відео)
Дружина Брюса Вілліса, Емма Хемінг, відверто розповіла про хворобу чоловіка. Вона чітко пам'ятає день, коли почула новину про його діагноз.
Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо з анонсу спецвипуску ABC News.
Як дружина Вілліса відреагувала на його діагноз
У розмові з Даян Сойєр дружина зізналася, що пам'ятає кожну мить, коли дізналася про невиліковну хворобу коханого.
"Я була в паніці. Пам'ятаю, як почула це… і більше нічого не чула, ніби провалилася у прірву", - згадала вона, ледь стримуючи сльози.
У 2022 році Брюс завершив кар'єру через афазію - розлад, що призводить до втрати мовних функцій. У 2023-му родина повідомила, що йому діагностували рідкісний тип деменції, який впливає на особистість і може змінювати поведінку.
Відтоді Емма відкрито говорить про складнощі догляду за близькими з таким захворюванням та важливість підтримки сімей.
Дружина Вілліса про його хворобу (скриншот з відео)
На запитання журналістки про те, що для неї означає кохання, Емма зворушила теплими словами.
"Кохання - це прекрасно. Воно велике, безумовне. І я щаслива, що можу його відчувати", - поділилася вона.
У ролику до майбутнього інтерв'ю, яке вийде 26 серпня, можна побачити рідкісні кадри Брюса з дружиною та молодшими доньками, а також найвизначніші моменти з його кар’єри.
Що відомо про особисте життя Вілліса
Нагадаємо, актор має трьох дорослих дочок Румер, Скаут і Таллулу від шлюбу з акторкою Демі Мур. З Хемінг він одружився у 2009 році. У пари є доньки Мейбл та Евелін.
У 2024 році дружина зірки також анонсувала вихід власної книги "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" ("Неочікувана подорож: як знайти силу, надію та себе на шляху догляду"), яка побачить світ 9 вересня.
Брюс та Емма (фото: instagram.com/emmahemingwillis)
Допомагають турбуватися про хворого старші діти та колишня дружина Демі Мур, яка неодноразово демонструвала спільні сімейні фото.
Раніше в ЗМІ також повідомляли про погіршення самопочуття Вілліса. Проте згодом його кохана натякнула в сториз в Instagram, що чуткам вірити не варто.
Брюс Вілліс та Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
