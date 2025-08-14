ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дружина Брюса Вілліса у сльозах згадала, як дізналася про його діагноз: "Була в паніці" (відео)

Четвер 14 серпня 2025 08:15
UA EN RU
Дружина Брюса Вілліса у сльозах згадала, як дізналася про його діагноз: "Була в паніці" (відео) Дружина Вілліса зі сльозами висловилася про його хворобу (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина Брюса Вілліса, Емма Хемінг, відверто розповіла про хворобу чоловіка. Вона чітко пам'ятає день, коли почула новину про його діагноз.

Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо з анонсу спецвипуску ABC News.

Як дружина Вілліса відреагувала на його діагноз

У розмові з Даян Сойєр дружина зізналася, що пам'ятає кожну мить, коли дізналася про невиліковну хворобу коханого.

"Я була в паніці. Пам'ятаю, як почула це… і більше нічого не чула, ніби провалилася у прірву", - згадала вона, ледь стримуючи сльози.

У 2022 році Брюс завершив кар'єру через афазію - розлад, що призводить до втрати мовних функцій. У 2023-му родина повідомила, що йому діагностували рідкісний тип деменції, який впливає на особистість і може змінювати поведінку.

Відтоді Емма відкрито говорить про складнощі догляду за близькими з таким захворюванням та важливість підтримки сімей.

Дружина Брюса Вілліса у сльозах згадала, як дізналася про його діагноз: &quot;Була в паніці&quot; (відео)Дружина Вілліса про його хворобу (скриншот з відео)

На запитання журналістки про те, що для неї означає кохання, Емма зворушила теплими словами.

"Кохання - це прекрасно. Воно велике, безумовне. І я щаслива, що можу його відчувати", - поділилася вона.

У ролику до майбутнього інтерв'ю, яке вийде 26 серпня, можна побачити рідкісні кадри Брюса з дружиною та молодшими доньками, а також найвизначніші моменти з його кар’єри.


Що відомо про особисте життя Вілліса

Нагадаємо, актор має трьох дорослих дочок Румер, Скаут і Таллулу від шлюбу з акторкою Демі Мур. З Хемінг він одружився у 2009 році. У пари є доньки Мейбл та Евелін.

У 2024 році дружина зірки також анонсувала вихід власної книги "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" ("Неочікувана подорож: як знайти силу, надію та себе на шляху догляду"), яка побачить світ 9 вересня.

Дружина Брюса Вілліса у сльозах згадала, як дізналася про його діагноз: &quot;Була в паніці&quot; (відео)Брюс та Емма (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Допомагають турбуватися про хворого старші діти та колишня дружина Демі Мур, яка неодноразово демонструвала спільні сімейні фото.

Раніше в ЗМІ також повідомляли про погіршення самопочуття Вілліса. Проте згодом його кохана натякнула в сториз в Instagram, що чуткам вірити не варто.

Дружина Брюса Вілліса у сльозах згадала, як дізналася про його діагноз: &quot;Була в паніці&quot; (відео)Брюс Вілліс та Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Брюс Уиллис Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія