Дружина Брюса Вілліса у сльозах згадала, як дізналася про його діагноз: "Була в паніці" (відео)

Дружина Брюса Вілліса, Емма Хемінг, відверто розповіла про хворобу чоловіка. Вона чітко пам'ятає день, коли почула новину про його діагноз.

Як повідомляє РБК-Україна , про це стало відомо з анонсу спецвипуску ABC News.

Як дружина Вілліса відреагувала на його діагноз

У розмові з Даян Сойєр дружина зізналася, що пам'ятає кожну мить, коли дізналася про невиліковну хворобу коханого.

"Я була в паніці. Пам'ятаю, як почула це… і більше нічого не чула, ніби провалилася у прірву", - згадала вона, ледь стримуючи сльози.

У 2022 році Брюс завершив кар'єру через афазію - розлад, що призводить до втрати мовних функцій. У 2023-му родина повідомила, що йому діагностували рідкісний тип деменції, який впливає на особистість і може змінювати поведінку.

Відтоді Емма відкрито говорить про складнощі догляду за близькими з таким захворюванням та важливість підтримки сімей.

Дружина Вілліса про його хворобу (скриншот з відео)

На запитання журналістки про те, що для неї означає кохання, Емма зворушила теплими словами.

"Кохання - це прекрасно. Воно велике, безумовне. І я щаслива, що можу його відчувати", - поділилася вона.

У ролику до майбутнього інтерв'ю, яке вийде 26 серпня, можна побачити рідкісні кадри Брюса з дружиною та молодшими доньками, а також найвизначніші моменти з його кар’єри.



Що відомо про особисте життя Вілліса

Нагадаємо, актор має трьох дорослих дочок Румер, Скаут і Таллулу від шлюбу з акторкою Демі Мур. З Хемінг він одружився у 2009 році. У пари є доньки Мейбл та Евелін.

У 2024 році дружина зірки також анонсувала вихід власної книги "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" ("Неочікувана подорож: як знайти силу, надію та себе на шляху догляду"), яка побачить світ 9 вересня.

Брюс та Емма (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Допомагають турбуватися про хворого старші діти та колишня дружина Демі Мур, яка неодноразово демонструвала спільні сімейні фото.

Раніше в ЗМІ також повідомляли про погіршення самопочуття Вілліса. Проте згодом його кохана натякнула в сториз в Instagram, що чуткам вірити не варто.

Брюс Вілліс та Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)