Дружина футболіста Зубкова запалила пікантними фото: ідеальний прес та мінімум одягу
Дружина футболіста Олександра Зубкова, яка раніше подала на розлучення, знову опинилася в центрі уваги. Модель та блогерка збурила мережу новими пікантними фото.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Анни.
Зубкова показала пікантні фото
У себе в фотоблозі дівчина опублікувала серію спокусливих кадрів. На одному з таких вона позує в мереживному топ на зав'язках, що ледь прикриває її груди.
Анна Зубкова в пікантному топі (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
На іншій світлині вона постає у стильній білій сукні, яка підкреслює її форми. Анна розпливається в усмішці, випромінюючи красу та радість.
Зубкова збурила мережу своєю красою (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
Не меншого ажіотажу викликав новий кадр, на якому модель позує під час відпочинку.
Для літнього релаксу вона обрала трендові шорти в полоску та короткий білий топ.
Як відреагували в мережі
Користувачі в захваті від нових світлин блогерки. Вони залишили десятки позитивних коментарів, відзначивши її неймовірну вроду.
- "Просто ходяча сексуальність".
- "З такою жінкою можна думати тільки про кохання".
- "Гарна і чарівна посмішка".
- "Народжена, щоб підкорювати світ".
- "Дуже приваблива".
- "Ти така гарна".
Що відомо про Анну Зубкову
Українська модель, блогерка та дружина півзахисника футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Олександра Зубкова.
Активно веде профіль в Instagram, у якому ділиться особистими світлинами, модними образами та моментами життя.
Анна Зубкова (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
Що відомо про розлучення Анни та Олександра Зубкових
У січні цього року Анна шокувала мережу новиною про розлучення. Вона розірвала стосунки з футболістом через його зради.
А вже в травні Зубкова натякнула на примирення. В одній зі сториз вона заявила, що все ще одружена і вони разом.
Крім того, в мережі з'являлися відео, на яких пара танцювала разом. Тож, вочевидь, вони продовжують підтримувати стосунки.
У них також є донька Софія, яка народилася у січні 2021 року.
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