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Дружина футболіста Зубкова запалила пікантними фото: ідеальний прес та мінімум одягу

П'ятниця 20 червня 2025 20:14
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Дружина футболіста Зубкова запалила пікантними фото: ідеальний прес та мінімум одягу Дружина Зубкова збурила мережу гарячою фотосесією (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина футболіста Олександра Зубкова, яка раніше подала на розлучення, знову опинилася в центрі уваги. Модель та блогерка збурила мережу новими пікантними фото.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Анни.

Зубкова показала пікантні фото

У себе в фотоблозі дівчина опублікувала серію спокусливих кадрів. На одному з таких вона позує в мереживному топ на зав'язках, що ледь прикриває її груди.

Дружина футболіста Зубкова запалила пікантними фото: ідеальний прес та мінімум одягуАнна Зубкова в пікантному топі (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

На іншій світлині вона постає у стильній білій сукні, яка підкреслює її форми. Анна розпливається в усмішці, випромінюючи красу та радість.

Дружина футболіста Зубкова запалила пікантними фото: ідеальний прес та мінімум одягуЗубкова збурила мережу своєю красою (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

Не меншого ажіотажу викликав новий кадр, на якому модель позує під час відпочинку.

Для літнього релаксу вона обрала трендові шорти в полоску та короткий білий топ.

Зубкова на відпочинку (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

Як відреагували в мережі

Користувачі в захваті від нових світлин блогерки. Вони залишили десятки позитивних коментарів, відзначивши її неймовірну вроду.

  • "Просто ходяча сексуальність".
  • "З такою жінкою можна думати тільки про кохання".
  • "Гарна і чарівна посмішка".
  • "Народжена, щоб підкорювати світ".
  • "Дуже приваблива".
  • "Ти така гарна".

Що відомо про Анну Зубкову

Українська модель, блогерка та дружина півзахисника футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Олександра Зубкова.

Активно веде профіль в Instagram, у якому ділиться особистими світлинами, модними образами та моментами життя.

Дружина футболіста Зубкова запалила пікантними фото: ідеальний прес та мінімум одягуАнна Зубкова (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

Що відомо про розлучення Анни та Олександра Зубкових

У січні цього року Анна шокувала мережу новиною про розлучення. Вона розірвала стосунки з футболістом через його зради.

А вже в травні Зубкова натякнула на примирення. В одній зі сториз вона заявила, що все ще одружена і вони разом.

Крім того, в мережі з'являлися відео, на яких пара танцювала разом. Тож, вочевидь, вони продовжують підтримувати стосунки.

У них також є донька Софія, яка народилася у січні 2021 року.

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