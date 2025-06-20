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Жена футболиста Зубкова зажгла пикантными фото: идеальный пресс и минимум одежды

Пятница 20 июня 2025 20:14
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Жена футболиста Зубкова зажгла пикантными фото: идеальный пресс и минимум одежды Жена Зубкова взбудоражила сеть горячей фотосессией (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена футболиста Александра Зубкова, которая ранее подала на развод, снова оказалась в центре внимания. Модель и блогерша взбудоражила сеть новыми пикантными фото.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Анны.

Зубкова показала пикантные фото

У себя в фотоблоге девушка опубликовала серию соблазнительных кадров. На одном из таких она позирует в кружевном топе на завязках, едва прикрывающем ее грудь.

Жена футболиста Зубкова зажгла пикантными фото: идеальный пресс и минимум одеждыАнна Зубкова в пикантном топе (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

На другой фотографии она предстает в стильном белом платье, которое подчеркивает ее формы. Анна расплывается в улыбке, излучая красоту и радость.

Жена футболиста Зубкова зажгла пикантными фото: идеальный пресс и минимум одеждыЗубкова взбудоражила сеть своей красотой (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

Не меньший ажиотаж вызвал новый кадр, на котором модель позирует во время отдыха.

Для летнего релакса она выбрала трендовые шорты в полоску и короткий белый топ.

Зубкова на отдыхе (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

Как отреагировали в сети

Пользователи в восторге от новых фотографий блогера. Они оставили десятки положительных комментариев, отметив ее невероятную красоту.

  • "Просто ходячая сексуальность".
  • "С такой женщиной можно думать только о любви".
  • "Красивая и обворожительная улыбка".
  • "Рожденная, чтобы покорять мир".
  • "Очень привлекательная".
  • "Ты такая красивая".

Что известно об Анне Зубковой

Украинская модель, блогер и жена полузащитника футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Александра Зубкова.

Активно ведет профиль в Instagram, в котором делится личными фотографиями, модными образами и моментами жизни.

Жена футболиста Зубкова зажгла пикантными фото: идеальный пресс и минимум одеждыАнна Зубкова (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)

Что известно о разводе Анны и Александра Зубковых

В январе этого года Анна шокировала сеть новостью о разводе. Она разорвала отношения с футболистом из-за его измен.

А уже в мае Зубкова намекнула о примирении. В одной из сториз она заявила, что все еще замужем и они вместе.

Кроме того, в сети также появлялись видео, на которых пара танцевала вместе. Поэтому, очевидно, они продолжают поддерживать отношения.

У них также есть дочь София, которая родилась в январе 2021 года.

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