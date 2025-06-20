Жена футболиста Зубкова зажгла пикантными фото: идеальный пресс и минимум одежды
Жена футболиста Александра Зубкова, которая ранее подала на развод, снова оказалась в центре внимания. Модель и блогерша взбудоражила сеть новыми пикантными фото.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Анны.
Зубкова показала пикантные фото
У себя в фотоблоге девушка опубликовала серию соблазнительных кадров. На одном из таких она позирует в кружевном топе на завязках, едва прикрывающем ее грудь.
Анна Зубкова в пикантном топе (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
На другой фотографии она предстает в стильном белом платье, которое подчеркивает ее формы. Анна расплывается в улыбке, излучая красоту и радость.
Зубкова взбудоражила сеть своей красотой (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
Не меньший ажиотаж вызвал новый кадр, на котором модель позирует во время отдыха.
Для летнего релакса она выбрала трендовые шорты в полоску и короткий белый топ.
Как отреагировали в сети
Пользователи в восторге от новых фотографий блогера. Они оставили десятки положительных комментариев, отметив ее невероятную красоту.
- "Просто ходячая сексуальность".
- "С такой женщиной можно думать только о любви".
- "Красивая и обворожительная улыбка".
- "Рожденная, чтобы покорять мир".
- "Очень привлекательная".
- "Ты такая красивая".
Что известно об Анне Зубковой
Украинская модель, блогер и жена полузащитника футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Александра Зубкова.
Активно ведет профиль в Instagram, в котором делится личными фотографиями, модными образами и моментами жизни.
Анна Зубкова (фото: instagram.com/mademoiselle.anna)
Что известно о разводе Анны и Александра Зубковых
В январе этого года Анна шокировала сеть новостью о разводе. Она разорвала отношения с футболистом из-за его измен.
А уже в мае Зубкова намекнула о примирении. В одной из сториз она заявила, что все еще замужем и они вместе.
Кроме того, в сети также появлялись видео, на которых пара танцевала вместе. Поэтому, очевидно, они продолжают поддерживать отношения.
У них также есть дочь София, которая родилась в январе 2021 года.
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