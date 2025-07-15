Дружина прокурора "засвітила" елітне житло сім'ї в шоу "Супермама": чим це обернулося

Суть скандалу

У випуску шоу "Супермама", що вийшов у листопаді 2024 року, Ганна Малєєва продемонструвала розкішний сімейний будинок у Бучі площею 130 квадратних метрів, чим невільно викрила свого чоловіка.

Як з’ясувалося, прокурор не задекларував оренду цієї елітної нерухомості, що потенційно могла коштувати до 3 тисяч доларів на місяць.

Будинок Олександра Малєєва у Бучі (скріншот)

Через цей інцидент Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ініціювала звільнення Олександра Малєєва.

Журналісти також встановили, що будинок розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене.

Водночас саме екологічна прокуратура, в якій працює Малєєв, відповідає за контроль таких територій.

Сама Ганна під час шоу заявила, що не знає, скільки коштує орендоване житло, і додала, що їхня родина мешкає на два міста - Київ і Одесу.

Будинок Олександра Малєєва у Бучі (скріншот)

Згодом стало відомо, що посадовець не задекларував ще й витрати на пологи дружини у США.

Вона вирушила за кордон на 35-му тижні вагітності, щоб народити доньку, яка автоматично отримала американське громадянство.

За словами жінки, вона оплатила лише переліт, а решта витрат нібито була покрита "урядом іноземної держави".

Ганна Малєєва у шоу "Супермама" (скріншот)

Цікавим виявився й склад учасниць випуску: окрім нинішньої дружини прокурора, у шоу взяла участь і його колишня - Тетяна.

Вона повідомила, що Олександр орендує для неї квартиру вартістю 15 тисяч гривень і щомісяця виплачує на дітей ще 30 тисяч.

Олександр Малєєв з дітьми (фото: instagram.com/maleyev)

Ці витрати також не були зазначені в його декларації.

Згідно з документами за 2024 рік, прокурор декларував дві квартири в Одесі (43,7 і 28,9 м²), нежитлове приміщення (101,7 м²), а також орендовані об’єкти в Одесі (73,4 м²) та Києві (48,3 м²).

У квітні подружжя завершило будівництво ще одного житла в Одесі. У декларації також вказані автомобілі: Hyundai Santa FE 2013 року та орендований Ford Fiesta того ж року. Автівка дружини - NISSAN TEANA 2008 року випуску.

У коментарі до ситуації Олександр Малєєв заявив, що будинок у Бучі належить родичам і був лише "позичений" для участі в шоу.

Будинок Олександра Малєєва у Бучі (скріншот)

Він також наголосив, що як нинішня, так і колишня його обраниці заробляють самостійно, а його участь у "Супермамі" мала на меті привернути увагу до теми співбатьківства та підтримати книжковий проєкт колишньої дружини.