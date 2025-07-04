Дружина Усика, Дорофєєва та інші зірки відреагували на жорсткий удар по Києву: "Боляче за країну"

В ніч на 4 липня РФ влаштувала масовану атаку, найбільше "Шахедів" та ракет ворог спрямував на Київ . Українські зірки, серед яких як співачка Надія Дорофєєва, так і фехтувальниця Ольга Харлан, прокоментували ситуацію в столиці та сказали, що думають про країну-агресорку.

Надя Дорофєєва

"Сказати, що я в шоці від нашого життя - це нічого не сказати. Ніч в підвалі - ранок, вже в бусі мчу на концерт. Якщо б не було роботи і Міші, я б мабуть взагалі втратила сенс життя. А ось ця "звичайна" можливість працювати - стільки важить!!! Надає сили і сенси (ну це в випадку, якщо вам пощастило і ви дійсно любите справу свого життя). Можливість працювати - тримає. Дякую нашим силам ППО і захисникам", - написала співачка у своєму Telegram.

Як Дорофєєва ховалася від обстрілів в укритті (скріншот)

Раміна Есхакзай

Інтерв'юєрка ховалася від вибухів в паркінгу. Разом зі своєю собакою вона чула як "Шахеди", так і роботу ППО.

Катерина Усик

"Я вже не знаю, що писати, що казати. Це жах! Боляче на все це дивитися! Боляче за себе, за людей, країну!" - написала дружина боксера.

Дружина Усика висловилася про удар по Києву (скріншот)

Ольга Харлан

Фехтувальниця "запостила" фото ранкового Києва, який опинився в диму. Також вона показала себе в укритті та нагадала, що РФ - країна-терорист.

Stories Харлан (скріншот)

Аліна Шаманська

Блогерка та ведуча показала відео з Києва.

"Що буде з нашою екологією, з тваринами, птахами та здоровʼям наших дітей… В такі хвилини втрачаєш оптимізм", - написала Шаманська.

Ольга Сумська

"Київ... Пекло", - акторка не була багатослівною, але дала зрозуміти, що вона думає про росіян.

Stories Сумської (скріншот)

Також про атаку на Київ висловилися Ольга Мартиновська, Анатолій Анатоліч, Тімур Мірошниченко та дружина переможця "Голосу" Романа Сасанчина.

Українські зірки відреагували на удар по Києву (скріншоти)