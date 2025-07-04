Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: "Больно за страну"
В ночь на 4 июля РФ устроила массированную атаку, больше всего "Шахедов" и ракет враг направил на Киев. Украинские звезды, среди которых как певица Надежда Дорофеева, так и фехтовальщица Ольга Харлан, прокомментировали ситуацию в столице и сказали, что думают о стране-агрессоре.
РБК-Украина собрало реакцию публичных персон на жесткую атаку.
Надя Дорофеева
"Сказать, что я в шоке от нашей жизни - это ничего не сказать. Ночь в подвале - утро, уже в бусе мчу на концерт. Если бы не было работы и Миши, я бы пожалуй вообще потеряла смысл жизни. А вот эта "обычная" возможность работать - столько значит!!! Придает силы и смыслы (ну это в случае, если вам повезло и вы действительно любите дело своей жизни). Возможность работать - держит. Спасибо нашим силам ПВО и защитникам", - написала певица в своем Telegram.
Как Дорофеева пряталась от обстрелов в укрытии (скриншот)
Рамина Эсхакзай
Интервьюер пряталась от взрывов в паркинге. Вместе со своей собакой она слышала как "Шахеды", так и работу ПВО.
July 4, 2025
Екатерина Усик
"Я уже не знаю, что писать, что говорить. Это ужас! Больно на все это смотреть! Больно за себя, за людей, страну!" - написала жена боксера.
Жена Усика высказалась об ударе по Киеву (скриншот)
Ольга Харлан
Фехтовальщица "запостила" фото утреннего Киева, который оказался в дыму. Также она показала себя в укрытии и напомнила, что РФ - страна-террорист.
Stories Харлан (скриншот)
Алина Шаманская
Блогерша и ведущая показала видео из Киева.
"Что будет с нашей экологией, с животными, птицами и здоровьем наших детей... В такие минуты теряешь оптимизм", - написала Шаманская.
Ольга Сумская
"Киев... Ад", - актриса не была многословной, но дала понять, что она думает о россиянах.
Stories Сумской (скриншот)
Также об атаке на Киев высказались Ольга Мартыновская, Анатолий Анатолич, Тимур Мирошниченко и жена победителя "Голоса" Романа Сасанчина.
Украинские звезды отреагировали на удар по Киеву (скриншоты)
Массированная атака в ночь на 4 июля
Напомним, в ночь на пятницу РФ запустила немало "Шахедов", а также била баллистикой и "Кинжалами". В столице были зафиксированы пожары и разрушения.
Известно о меньшей мере 20 пострадавших. Спасатели продолжают работать на местах падения обломков.
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