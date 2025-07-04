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Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: "Больно за страну"

Пятница 04 июля 2025 12:05
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Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: "Больно за страну" Звезды прокомментировали атаку на Киев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В ночь на 4 июля РФ устроила массированную атаку, больше всего "Шахедов" и ракет враг направил на Киев. Украинские звезды, среди которых как певица Надежда Дорофеева, так и фехтовальщица Ольга Харлан, прокомментировали ситуацию в столице и сказали, что думают о стране-агрессоре.

РБК-Украина собрало реакцию публичных персон на жесткую атаку.

Надя Дорофеева

"Сказать, что я в шоке от нашей жизни - это ничего не сказать. Ночь в подвале - утро, уже в бусе мчу на концерт. Если бы не было работы и Миши, я бы пожалуй вообще потеряла смысл жизни. А вот эта "обычная" возможность работать - столько значит!!! Придает силы и смыслы (ну это в случае, если вам повезло и вы действительно любите дело своей жизни). Возможность работать - держит. Спасибо нашим силам ПВО и защитникам", - написала певица в своем Telegram.

Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: &quot;Больно за страну&quot;Как Дорофеева пряталась от обстрелов в укрытии (скриншот)

Рамина Эсхакзай

Интервьюер пряталась от взрывов в паркинге. Вместе со своей собакой она слышала как "Шахеды", так и работу ПВО.

Екатерина Усик

"Я уже не знаю, что писать, что говорить. Это ужас! Больно на все это смотреть! Больно за себя, за людей, страну!" - написала жена боксера.

Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: &quot;Больно за страну&quot;Жена Усика высказалась об ударе по Киеву (скриншот)

Ольга Харлан

Фехтовальщица "запостила" фото утреннего Киева, который оказался в дыму. Также она показала себя в укрытии и напомнила, что РФ - страна-террорист.

Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: &quot;Больно за страну&quot;Stories Харлан (скриншот)

Алина Шаманская

Блогерша и ведущая показала видео из Киева.

"Что будет с нашей экологией, с животными, птицами и здоровьем наших детей... В такие минуты теряешь оптимизм", - написала Шаманская.

Ольга Сумская

"Киев... Ад", - актриса не была многословной, но дала понять, что она думает о россиянах.

Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: &quot;Больно за страну&quot;Stories Сумской (скриншот)

Также об атаке на Киев высказались Ольга Мартыновская, Анатолий Анатолич, Тимур Мирошниченко и жена победителя "Голоса" Романа Сасанчина.

Украинские звезды отреагировали на удар по Киеву (скриншоты)

Массированная атака в ночь на 4 июля

Напомним, в ночь на пятницу РФ запустила немало "Шахедов", а также била баллистикой и "Кинжалами". В столице были зафиксированы пожары и разрушения.

Известно о меньшей мере 20 пострадавших. Спасатели продолжают работать на местах падения обломков.

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