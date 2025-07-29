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Дружина Жені Кота на рідкісних кадрах показала 62-річну маму-красуню (фото)

Вівторок 29 липня 2025 10:55
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Дружина Жені Кота на рідкісних кадрах показала 62-річну маму-красуню (фото) Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева, показала рідкісні кадри своєї мами і ніжно звернулася до неї з нагоди особливого свята.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

У день народження своєї мами Наталія поділилася серією щемливих фото та дописом, в якому не стримала емоцій.

Її мамі - 62 роки, й у соцмережах жінку вже охрестили справжньою красунею.

"Моя рідна, неймовірна Мамо! @tatarintseva_crochet. Сьогодні тобі 62 - і ти виглядаєш розкішно. Ти - втілення жіночності, витонченості, сили й любові. Твої руки творять красу - ти в’яже́ш речі, що зігрівають не тільки тіло, а й душу. Твоє серце - глибоке, щире, справжнє. Ти - найкраща бабуся для моєї донечки, наймудріша й найтепліша Мама для мене, і справжня муза - для всіх, хто тебе бачить", - звернулася до матусі гімнастка.

Дружина Жені Кота на рідкісних кадрах показала 62-річну маму-красуню (фото)Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Спортсменка зізналася, що її мама - приклад у всьому: вона займається спортом, свідомо харчується та надихає інших жити у гармонії з собою.

"Ти тренуєшся, харчуєшся з розумом, дбаєш про себе - і доводиш, що вік не має жодної влади над жіночою красою, якщо в серці - любов до себе й до життя. Дякую тобі за твою силу, стиль, душу й любов. Хай цей новий рік твого життя буде наповнений радістю, легкістю й захопленням собою - бо ти цього заслуговуєш щодня", - написала вона.

Дружина Жені Кота на рідкісних кадрах показала 62-річну маму-красуню (фото)Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

У фіналі допису дружина Кота звернулася до підписників із проханням залишити тепле слово її мамі в коментарях - та водночас нагадала кожному, як важливо цінувати своїх мам просто зараз.

"І до вас, мої дорогі, звертаюся: залиште, будь ласка, коментар для мами - тепле слово, привітання, знак поваги. Нехай вона відчує, як багато людей бачать у ній те, що бачу я - красу, гідність, жіночність. І якщо давно хотіли зробити щось особливе для своєї мами - подаруйте їй фотосесію. Це не просто фото - це момент, де мама бачить себе такою, якою бачимо її ми: прекрасною", - підсумувала зірка.

У коментарях до допису вже сотні привітань і теплих слів - користувачі захоплюються красою та молодістю іменинниці, а також дякують Наталі за щирість і натхнення.

Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

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