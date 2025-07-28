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Сергій Притула показав рідкісне фото з донькою, яка помітно підросла

Понеділок 28 липня 2025 12:35
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Сергій Притула показав рідкісне фото з донькою, яка помітно підросла Сергій Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Колишній ведучий та шоумен, а нині волонтер Сергій Притула зворушливо привітав доньку Соломію з днем народження та поділився рідкісним фото з нею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

Притула показав доньку

Вчора дівчинці виповнилося 8 років. У своєму дописі Притула подякував доньці за світло, яке вона дарує родині, і ніжно звернувся до неї.

"8 - це той самий знак нескінченності, тільки який пішов у вертикаль", - написав волонтер.

"Сьогодні Соломійці 8, і ми з Катерина Притула вдячні їй за те нескінченне світло, що променить із її ще маленького, але водночас такого великого серця!" - зазначив він.

Телеведучий з гумором перерахував усе, чим захоплюється його донька - від фортепіано й фехтування до тенісу й написання пісень.

"Фортепіано? - вау, а можна ще ударні?! Шахи - супер! Фехтування - клас! Їзда на конях - дайте дві! Дзюдо - он помаранчевий мій пояс! Теніс - ну як же "ні", якщо воно, звісно, "так"! Сьогодні ми не йдемо на гурток із малювання? - гаразд, тоді напишу пісню!" - написав він.

Сергій Притула показав рідкісне фото з донькою, яка помітно підрослаСергій Притула з донькою (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула також згадав про особливі стосунки Соломії з молодшою сестрою.

"Ти без зволікань вписалась у вертикаль виховного процесу молодшої сестри, з якою ви і сестри, і друзі, і співочий дует, і акторський тандем, і lady-розбишаки", - зазначив Сергій Притула.

У завершенні допису він висловив подяку доньці за підтримку та силу, яку вона давала йому у важкі часи.

"Хочу, щоб ти знала, що у ці важкі часи ти дала мені дуже багато сил та натхнення робити те, що у мене виходить добре", - написав він.

"А отже, у величезній кількості добрих та корисних справ є і частинка тебе, частинка твого таланту, частинка твоєї посмішки. Дякую, що можна було завжди безпечно дати потримати менталку у твоїх руках!" - підсумував Притула.

Сергій Притула показав рідкісне фото з донькою, яка помітно підрослаСергій Притула з усіма дітьми (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, у волонтера є старший син Дмитро від шлюбу з Юлією Андрійчук. А доньки Соломія та Стефанія народилися у другому шлюбі з Катериною Сопельник.

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