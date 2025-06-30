"Думала, що ніколи не буде дітей": Алла Волкова зізналася, як відреагувала на свою вагітність

Як Волкова дізналася про вагітність

"Ми не готувалися, це так сталося. Я ж кажу, "Говорить Україна". Я взагалі до якогось певного періоду свого життя була чайлдфрі і взагалі не хотіла дітей. І я навіть думала, що в мене ніколи не буде дітей, мені було з цим окей, тому що була якась така логіка, що в цьому світі і так дуже багато діток без батьків", - зізналася Волкова.

"Якщо колись у мене з'явиться бажання стати мамою, то я б спокійно взяла дитину з дитячого будинку і подарувала їй щасливе життя, наскільки це можливо. Але коли ми дізнались, що вагітні, в нас була смішна історія. Тому що я була в паніці, а Богдан сказав: "Якщо це від мене, то йди спати", - також розповіла вона.

Гумористка швидко зрозуміла, що завагітніла. Ще до тесту вона відчувала це на фізичному рівні. Потім, коли Алла розповіла про вагітність своєму обранцю, вони вирішували, що робити далі.

Волкова стала мамою 1 квітня 2025 року (фото: instagram.com/fkudz)

"Ми думали, що робити: залишати дитину чи ні, тому що мені б хотілося, щоб дитина росла в повній сім'ї. Тому що я росла без тата і це дуже сильно повпливало як на мене, так і на моїх сестер в майбутньому. Тому мені здається, що для дитини дуже важливо, щоб двоє батьків брали участь у вихованні", - пояснила Алла.

"І переносити відповідальність на Богдана, не запитавши його думку, це егоїстично і це неправильно. Тому звісно, що я більше переживала ще від нього, тому що від себе, коли я про це дізналась, мене це не злякало", - зазначила вона.

В той момент Волкова подумала, що може стати класною мамою. Але вона не хотіла перекладати своє бажання народити дитину на партнера.

"Треба ж думати, що у цієї дитини має бути тато. Якщо тато не хоче брати участь у вихованні, це потім може сказатись, точно скажеться, на її майбутньому. А мені би не хотілося наносити дитині травми через свій егоїзм. Це дуже-дуже тупо", - розповіла Алла.

Нині ж стендаперка зазначає, що не хотіла відкладати питання материнства на потім. За словами Волкової, вона розуміла, що вже краще не "тягнути".

"Розуміймо, що мені 31 рік і з кожним роком, хай там як, все одно завагітніти стає важче і важче. І це для здоров'я твоє важче, і для дитини це може мати, я думаю, теж якісь наслідки. Тобто а куди далі тягнути", - пояснила Алла.

"Коли тобі ще 20 - звісно, що ти можеш приймати якийсь вибір. Але в 30 ти вже думаєш: "Так, а потім я взагалі зможу чи не зможу?". Для мене це було щось таке типу як не останній вагон, а десь 18-й з 23", - додала вона.