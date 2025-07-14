Джамала стала академіком Grammy: "Відтепер я маю право голосу"

Співачка Джамала поділилася радісною новиною. Вона доєдналася до премії Grammy і назвала це визнанням професійної ваги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Що написала Джамала

"Я - Ґреммі академік. Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу - Grammy Awards", - поділилася зірка.

Вона зізналася, що для неї це важливо. Бо, написала Джамала, йдеться не просто про "титул".

"Це - визнання твоєї професійної ваги. Це - доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це - можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо - це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало", - зізналася артистка.

"Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю - українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії", - додала вона.

Джамала подякувала всім, хто вірить у неї та підтримує на цьому шляху. І на цьому вона не планує зупинятися.

"І я знаю: це тільки початок", - резюмувала вона.

У коментарях юзери активно вітають Джамалу з важливою новиною. Вони пишуть:

"Вітаю! Це велика гордість"

"Які чудові новини"

"Вау! Повністю заслужений титул! Радію і тішуся"

"Вітаю! Радість і гордість переповнює. Дякую, що ти колись пішла на цей шлях віри... І дісталась вершини музичного олімпу. Твій голос - вирішує"

"Щиро вітаю. І натхненно радію, що Україна буде представлена вами".

Що означає бути членом Ґреммі Академії

Коли артист чи продюсер заявляє, що став академіком Ґреммі, йдеться про членство у Recording Academy - впливовій організації, яка не лише вручає нагороди Grammy Awards, а й формує вектор розвитку музичної індустрії у світі.

Recording Academy (офіційно National Academy of Recording Arts and Sciences) - це професійна спільнота музикантів, продюсерів, авторів пісень, інженерів та інших учасників музичного процесу. Саме вони щороку визначають, хто отримає "Оскар" у світі музики, статуетку Grammy.

Що дає статус академіка:

Право голосу під час відбору номінантів та переможців Grammy

Доступ до закритої професійної спільноти, яка обмінюється досвідом, співпрацює та створює нову музику

Можливість представляти свою країну в глобальному культурному діалозі

Визнання професійного впливу на міжнародному рівні.

Важливо знати, що не всі члени мають право голосу, лише Voting Members. Академія активно працює над більшою інклюзивністю та оновленням складу, станом на 2025 рік він нараховує приблизно тисяч членів, тисяч з яких - повноцінно голосують.