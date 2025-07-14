Джамала стала академиком Grammy: "Теперь я имею право голоса"
Певица Джамала поделилась радостной новостью. Она присоединилась к премии Grammy и назвала это признанием профессионального веса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.
Что написала Джамала
"Я - Грэмми академик. Это означает, что теперь я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира - Grammy Awards", - поделилась звезда.
Она призналась, что для нее это важно. Потому что, написала Джамала, речь идет не просто о "титуле".
"Это - признание твоего профессионального веса. Это - доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это - возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно - это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало", - призналась артистка.
"Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю - украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии", - добавила она.
Джамала поблагодарила всех, кто верит в нее и поддерживает на этом пути. И на этом она не планирует останавливаться.
"И я знаю: это только начало", - резюмировала она.
В комментариях пользователи активно поздравляют Джамалу с важной новостью. Они пишут:
- "Поздравляю! Это большая гордость"
- "Какие замечательные новости"
- "Вау! Полностью заслуженный титул! Радуюсь и радуюсь"
- "Поздравляю! Радость и гордость переполняет. Спасибо, что ты когда-то пошла на этот путь веры... И достигла вершины музыкального олимпа. Твой голос - решает"
- "Искренне поздравляю. И вдохновенно радуюсь, что Украина будет представлена вами".
Что значит быть членом Грэмми Академии
Когда артист или продюсер заявляет, что стал академиком Грэмми, речь идет о членстве в Recording Academy - влиятельной организации, которая не только вручает награды Grammy Awards, но и формирует вектор развития музыкальной индустрии в мире.
Recording Academy (официально National Academy of Recording Arts and Sciences) - это профессиональное сообщество музыкантов, продюсеров, авторов песен, инженеров и других участников музыкального процесса. Именно они ежегодно определяют, кто получит "Оскар" в мире музыки, статуэтку Grammy.
Что дает статус академика:
- Право голоса при отборе номинантов и победителей Grammy
- Доступ к закрытому профессиональному сообществу, которое обменивается опытом, сотрудничает и создает новую музыку
- Возможность представлять свою страну в глобальном культурном диалоге
- Признание профессионального влияния на международном уровне.
Важно знать, что не все члены имеют право голоса, только Voting Members. Академия активно работает над большей инклюзивностью и обновлением состава, по состоянию на 2025 год он насчитывает примерно тысяч членов, тысяч из которых - полноценно голосуют.
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