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Ентоні Гопкінс на мить "став" Ганнібалом Лектером і висміяв Кім Кардаш'ян (відео)

П'ятниця 01 серпня 2025 15:11
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Ентоні Гопкінс на мить "став" Ганнібалом Лектером і висміяв Кім Кардаш'ян (відео) Ентоні Гопкінс та Кім Кардаш'ян (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Легендарний актор Ентоні Гопкінс, який зіграв Ганнібала Лектера у фільмі "Мовчання ягнят", несподівано звернувся до Кім Кардаш'ян. Він відтворив сцену з культової стрічки та потролив новий продукт від бренду моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Гопкінса.

З чого усе почалося та чому Кім спровокувала хвилю критику

Так, нещодавно Кардаш'ян представила новий продукт зі свого бренду SKIMS. Цього разу модель випустила не корегуючу білизну чи одяг, а пов'язку для обличчя, яка нібито має позбавити другого підборіддя.

Виріб отримав назву "Ultimate Face". І Кім запевняє, що ця пов'язка має створити ефект "підтяжки". Але сам концерт продукту та його вигляд насмішив мережу.

Ентоні Гопкінс на мить &quot;став&quot; Ганнібалом Лектером і висміяв Кім Кардаш'ян (відео)Пов'язка для другого підборіддя від Кім Кардаш'ян (скріншот)

Кім почали критикувати за те, що вона створює товари, які мають викликати у жінок бажання себе змінювати, а не приймати. Окрім цього, пов'язку порівняли з маскою Лектера з "Мовчання ягнят".

Багато хто згадав сцену, коли Ганнібала вивозили на зустріч з сенатором. Персонаж, якого грав Гопкінс, був у ременях, а на його обличчі був моторошний "намордник".

Реакція Гопкінса

Актор не став ігнорувати порівняння пов'язки Кім зі своїм образом в кіно. Він приміряв продукт і звернувся до Кардаш'ян.

Ентоні Гопкінс на мить &quot;став&quot; Ганнібалом Лектером і висміяв Кім Кардаш'ян (відео)Гопкіс відтворив сцену з "Мовчання ягнят" (скріншот)

"Привіт, Кім. Я вже помолодшав на 10 років. Бувай..." - сказав Ентоні.

А під відео він ще й запросив Кардаш'ян на вечерю. Він пожартував, що Кім не варто боятися.

Те, як Гопкіс потролив Кардаш'ян, вразило фанів. У коментарях під відео вони пишуть, що Ентоні має чудове почуття гумору та точно знає, як створювати дійсно вишукані жарти.

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