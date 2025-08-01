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Энтони Хопкинс на мгновение "стал" Ганнибалом Лектером и высмеял Ким Кардашьян (видео)

Пятница 01 августа 2025 15:11
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Энтони Хопкинс на мгновение "стал" Ганнибалом Лектером и высмеял Ким Кардашьян (видео) Энтони Хопкинс и Ким Кардашьян (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Легендарный актер Энтони Хопкинс, сыгравший Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят", неожиданно обратился к Ким Кардашьян. Он воспроизвел сцену из культовой ленты и потроллил новый продукт от бренда модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Хопкинса.

С чего все началось и почему Ким спровоцировала волну критики

Так, недавно Кардашьян представила новый продукт из своего бренда SKIMS. На этот раз модель выпустила не корректирующее белье или одежду, а повязку для лица, которая якобы должна избавить от второго подбородка.

Изделие получило название "Ultimate Face". И Ким уверяет, что эта повязка должна создать эффект "подтяжки". Но сам концерт продукта и его вид насмешил сеть.

Энтони Хопкинс на мгновение &quot;стал&quot; Ганнибалом Лектером и высмеял Ким Кардашьян (видео)Повязка для второго подбородка от Ким Кардашьян (скриншот)

Ким начали критиковать за то, что она создает товары, которые должны вызывать у женщин желание себя менять, а не принимать. Кроме этого, повязку сравнили с маской Лектера из "Молчания ягнят".

Многие вспомнили сцену, когда Ганнибала вывозили на встречу с сенатором. Персонаж, которого играл Хопкинс, был в ремнях, а на его лице был жуткий "намордник".

Реакция Хопкинса

Актер не стал игнорировать сравнение повязки Ким со своим образом в кино. Он примерил продукт и обратился к Кардашьян.

Энтони Хопкинс на мгновение &quot;стал&quot; Ганнибалом Лектером и высмеял Ким Кардашьян (видео)Хопкис воссоздал сцену из "Молчания ягнят" (скриншот)

"Привет, Ким. Я уже помолодел на 10 лет. Пока..." - сказал Энтони.

А под видео он еще и пригласил Кардашьян на ужин. Он пошутил, что Ким не стоит бояться.

То, как Хопкис потроллил Кардашьян, поразило фанов. В комментариях под видео они пишут, что у Энтони отличное чувство юмора и он точно знает, как создавать действительно изысканные шутки.

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