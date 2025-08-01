Ентоні Гопкінс на мить "став" Ганнібалом Лектером і висміяв Кім Кардаш'ян (відео)

Легендарний актор Ентоні Гопкінс, який зіграв Ганнібала Лектера у фільмі "Мовчання ягнят", несподівано звернувся до Кім Кардаш'ян. Він відтворив сцену з культової стрічки та потролив новий продукт від бренду моделі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Гопкінса.
Так, нещодавно Кардаш'ян представила новий продукт зі свого бренду SKIMS. Цього разу модель випустила не корегуючу білизну чи одяг, а пов'язку для обличчя, яка нібито має позбавити другого підборіддя.
Виріб отримав назву "Ultimate Face". І Кім запевняє, що ця пов'язка має створити ефект "підтяжки". Але сам концерт продукту та його вигляд насмішив мережу.
Кім почали критикувати за те, що вона створює товари, які мають викликати у жінок бажання себе змінювати, а не приймати. Окрім цього, пов'язку порівняли з маскою Лектера з "Мовчання ягнят".
Багато хто згадав сцену, коли Ганнібала вивозили на зустріч з сенатором. Персонаж, якого грав Гопкінс, був у ременях, а на його обличчі був моторошний "намордник".
Актор не став ігнорувати порівняння пов'язки Кім зі своїм образом в кіно. Він приміряв продукт і звернувся до Кардаш'ян.
"Привіт, Кім. Я вже помолодшав на 10 років. Бувай..." - сказав Ентоні.
А під відео він ще й запросив Кардаш'ян на вечерю. Він пожартував, що Кім не варто боятися.
Те, як Гопкіс потролив Кардаш'ян, вразило фанів. У коментарях під відео вони пишуть, що Ентоні має чудове почуття гумору та точно знає, як створювати дійсно вишукані жарти.
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