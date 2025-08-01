Ентоні Гопкінс на мить "став" Ганнібалом Лектером і висміяв Кім Кардаш'ян (відео)

З чого усе почалося та чому Кім спровокувала хвилю критику

Так, нещодавно Кардаш'ян представила новий продукт зі свого бренду SKIMS. Цього разу модель випустила не корегуючу білизну чи одяг, а пов'язку для обличчя, яка нібито має позбавити другого підборіддя.

Виріб отримав назву "Ultimate Face". І Кім запевняє, що ця пов'язка має створити ефект "підтяжки". Але сам концерт продукту та його вигляд насмішив мережу.

Пов'язка для другого підборіддя від Кім Кардаш'ян (скріншот)

Кім почали критикувати за те, що вона створює товари, які мають викликати у жінок бажання себе змінювати, а не приймати. Окрім цього, пов'язку порівняли з маскою Лектера з "Мовчання ягнят".

Багато хто згадав сцену, коли Ганнібала вивозили на зустріч з сенатором. Персонаж, якого грав Гопкінс, був у ременях, а на його обличчі був моторошний "намордник".

Реакція Гопкінса

Актор не став ігнорувати порівняння пов'язки Кім зі своїм образом в кіно. Він приміряв продукт і звернувся до Кардаш'ян.

Гопкіс відтворив сцену з "Мовчання ягнят" (скріншот)

"Привіт, Кім. Я вже помолодшав на 10 років. Бувай..." - сказав Ентоні.

А під відео він ще й запросив Кардаш'ян на вечерю. Він пожартував, що Кім не варто боятися.

Те, як Гопкіс потролив Кардаш'ян, вразило фанів. У коментарях під відео вони пишуть, що Ентоні має чудове почуття гумору та точно знає, як створювати дійсно вишукані жарти.