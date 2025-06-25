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Г’ю Джекман офіційно розлучився з дружиною: що зруйнувало 27 років кохання

Середа 25 червня 2025 16:51
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Г’ю Джекман офіційно розлучився з дружиною: що зруйнувало 27 років кохання Г’ю Джекман і Дебора-Лі Фернесс були разом 27 років (фото: GettyImages)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Після довгих 27 років спільного життя актор Г’ю Джекман і Дебора-Лі Фернесс завершили своє розлучення.

Що відомо про розставання пари та як вони розірвали шлюб, розповідає РБК-Україна з посиланням на People.

Що відомо про розлучення

Пара, яка одружилася в 1996 році й має спільних дорослих дітей Аву та Оскара, оголосила про розставання у вересні 2023 року.

Першою подала на розлучення саме дружина актора, про що стало відомо наприкінці травня. Офіційно розірвання шлюбу відбулося у червні 2025 року.

Як повідомляється, рішення про розлучення було подане 12 червня та офіційно завантажене на сайт судових реєстрів Верховного суду у Нью-Йорку вже 23 числа.

Пара розійшлася мирно, розділивши спільне майно і домовившись щодо аліментів.

Г’ю Джекман офіційно розлучився з дружиною: що зруйнувало 27 років коханняГ’ю Джекман і Дебора-Лі Фернесс (фото: instagram.com/thehughjackman)

Що відомо про причини розлучення

Коли подружжя оголосило про розставання у 2023-му, багато хто припустив, що причиною може бути зрада актора.

У січні цього року його помітили на прогулянці з акторкою Саттон Фостер. Тоді вони трималися за руки.

Г’ю Джекман офіційно розлучився з дружиною: що зруйнувало 27 років коханняСаттон Фостер (фото: instagram.com/suttonlenore)

Як відомо, ще минулого року акторка також завершила десятирічний союз. Крім того, у 2022-му Джекман та Фостер працювали разом на Бродвеї. Тож, ходять чутки, що саме тоді у них зав'язався зв'язок.

Водночас інсайдери повідомляли, що шлюб актора та його дружини почав розвалюватися ще під час Covid. І в той самий час він подружився з Фостер.

У коментарі щодо розлучення Дебора-Лі висловила співчуття тим, хто пережив "травматичний шлях зради".

"Це може боліти, але в довгостроковій перспективі повернення до себе, життя за власними принципами та межами - це свобода", - прокоментувала вона.

За словами вже ексдружини актора, саме віра у вищу силу допомогла їй пережити розпад майже 30-річного шлюбу.

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