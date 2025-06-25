Хью Джекман официально развелся с женой: что разрушило 27 лет любви

После долгих 27 лет совместной жизни актер Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс завершили свой развод.

Что известно о расставании пары и как они расторгли брак, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на People .

Что известно о разводе

Пара, которая поженилась в 1996 году и имеет общих взрослых детей Аву и Оскара, объявила о расставании в сентябре 2023 года.

Первой подала на развод именно жена актера, о чем стало известно в конце мая. Официально расторжение брака состоялось в июне 2025 года.

Как сообщается, решение о разводе было подано 12 июня и официально загружено на сайт судебных реестров Верховного суда в Нью-Йорке уже 23 числа.

Пара разошлась мирно, разделив совместное имущество и договорившись об алиментах.

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс (фото: instagram.com/theghjackman)

Что известно о причинах развода

Когда супруги объявили о расставании в 2023-м, многие предположили, что причиной может быть измена актера.

В январе этого года его заметили на прогулке с актрисой Саттон Фостер. Тогда они держались за руки.

Саттон Фостер (фото: instagram.com/suttonlenore)

Как известно, еще в прошлом году актриса также завершила десятилетний союз. Кроме того, в 2022-м Джекман и Фостер работали вместе на Бродвее. Поэтому, ходят слухи, что именно тогда у них завязалась связь.

Инсайдеры сообщали, что брак актера и его жены начал разваливаться еще во время Covid. И в то же время он подружился с Фостер.

В комментарии по поводу развода Дебора-Ли выразила соболезнования тем, кто пережил "травматический путь измены".

"Это может болеть, но в долгосрочной перспективе возвращение к себе, жизнь по собственным принципам и границам - это свобода", - прокомментировала она.

По словам уже экс-супруги актера, именно вера в высшую силу помогла ей пережить распад почти 30-летнего брака.