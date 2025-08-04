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Гайтана благає про допомогу: її батько в критичному стані

Понеділок 04 серпня 2025 12:45
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Гайтана благає про допомогу: її батько в критичному стані Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Гайтана повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям свого батька і звернулася до підписників по допомогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Гайтана попросила про допомогу в мережі

Співачка зазначила, що її батько в критичному стані в Республіці Конго, але через відсутність візи її не пустили на борт літака.

"Друзі, мені терміново потрібна допомога! Прошу вас поділитися цією публікацією. Мій батько перебуває в критичному стані в Браззавілі (Республіка Конго). Вчора я намагався вилетіти до нього з Цюриха, але мене не пустили на борт, оскільки з українським паспортом мені тепер потрібна віза", - зазначила вона.

Вона звернулася до друзів і фанатів із проханням допомогти зв'язатися з консулом, щоб встигнути попрощатися з рідною людиною.

"Прошу допомоги у всіх, у кого є контакти або хто може зв'язатися з консулом або дипломатичним персоналом, щоб мені терміново видали візу", - підсумувала вона.

Також вона опублікувала архівне фото з батьком.

Гайтана благає про допомогу: її батько в критичному станіГайтана з батьком - архівне фото (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Хто така Гайтана

Гайтана - українська співачка з конголезьким корінням, яка здобула популярність у 2000-х роках. Свою кар'єру починала як бек-вокалістка, а згодом прославилася хітами українською мовою, зокрема "Слідом за тобою" та "Шаленій".

У 2012 році представляла Україну на "Євробаченні", де посіла 15 місце.

До повномасштабної війни РФ проти України співачка жила в розкішному особняку під Києвом разом із донькою Сапфір-Ніколь і чоловіком - саунд-продюсером Алексом Смартом. Але 2022 року Гайтана виїхала за кордон. За чутками, вона живе у Швейцарії.

У 2023 році знаменитість оголосила, що повертається на сцену після 7-річної перерви.

Під час війни співачка потрапила в низку скандалів із російськомовними піснями. Так, у 2024 році вона виступила в столиці Киргизстану Бішкеку з російськомовною програмою.

Гайтана благає про допомогу: її батько в критичному станіСпівачка (фото: instagram.com/gaitanamusic)

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