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Гайтана просит о помощи: ее отец в критическом состоянии

Понедельник 04 августа 2025 12:45
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Гайтана просит о помощи: ее отец в критическом состоянии Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Гайтана сообщила о серьезных проблемах со здоровьем своего отца и обратилась к подписчикам за помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Гайтана попросила о помощи в сети

Певица отметила, что ее отец в критическом состоянии в Республике Конго, но из-за отсутствия визы ее не пустили на борт самолета.

"Друзья, мне срочно нужна помощь! Прошу вас поделиться этой публикацией. Мой отец находится в критическом состоянии в Браззавиле (Республика Конго). Вчера я пытался вылететь к нему из Цюриха, но меня не пустили на борт, так как с украинским паспортом мне теперь нужна виза", - отметила она.

Она обратилась к друзьям и фанатам с просьбой помочь связаться с консулом, чтобы успеть проститься с родным человеком.

"Прошу помощи у всех, у кого есть контакты или кто может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу", - подытожила она.

Также она опубликовала архивное фото с отцом.

Гайтана просит о помощи: ее отец в критическом состоянииГайтана с отцом - архивное фото (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Кто такая Гайтана

Гайтана - украинская певица с конголезскими корнями, получившая популярность в 2000-х годах. Свою карьеру начинала как бэк-вокалистка, а впоследствии прославилась хитами на украинском языке, в частности "Слідом за тобою" та "Шаленій".

В 2012 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла 15 место.

До полномасштабной войны РФ против Украины певица жила в роскошном особняке под Киевом вместе с дочкой Сапфир-Николь и супругом - саунд-продюсером Алексом Смартом. Но в 2022 году Гайтана уехала за границу. По слухам, она живет в Швейцарии.

В 2023 году знаменитость объявила, что возвращается на сцену после 7-летнего перерыва.

Во время войны певица попала в ряд скандалов с русскоязычными песнями. Так, в 2024 году она выступила в столице Кыргызстана Бишкеке с русскоязычной программой.

Гайтана просит о помощи: ее отец в критическом состоянииПевица (фото: instagram.com/gaitanamusic)

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