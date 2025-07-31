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Горбачова назвала винуватця конфлікту з Іриною Білик: "Це була штучна ворожнеча"

Четвер 31 липня 2025 16:48
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Горбачова назвала винуватця конфлікту з Іриною Білик: "Це була штучна ворожнеча" Горбачова розповіла, в яких зараз стосунках з Іриною Білик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська співачка Ольга Горбачова вперше розкрила деталі гучного конфлікту з Іриною Білик. За її словами, народну артистку використали у продюсерських цілях.

Як повідомляє РБК-Україна, Горбачова розкрила винуватця конфлікту в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Горбачова про конфлікт з Іриною Білик

Вона розвіяла чутки про ворожнечу з відомою співачкою. У них був лише один публічний конфлікт, який спровокував продюсер.

"У нас був один єдиний такий публічний конфлікт, коли я вела премію YUNA. Я не могла жартувати над кимось, кого не знаю, бо не знаєш реакції. Це була моя зона безпеки. Я вирішила, що якщо буду жартувати над друзями, то це окей", - пояснила артистка.

Вона зізналася, що ворожнеча була створена штучно і розкрила винуватця. Ним виявився продюсер Олег Боднарчук.

На думку Ольги, чоловік скористався ситуацією заради піару свого артиста Алєксєєва, який мав випустити ремейк на хіт Білик.

"Іру в тому конфлікті використали. Це моє глибоке переконання. Мені здається, тоді запускали артиста Алексеєва, і його перший трек був ремейк на пісню Ірини. І це була штучно розпалена ворожнеча", - зазначила вона.

Артистка додала, що її колега навіть не чула, що саме було сказано зі сцени, а реакція сформувалася на тлі гнівного поста продюсера.

"Він передав це в формі посту дуже гнівного: хто я така, щоб таке собі дозволяти. На жаль, він проманіпулював Ірою", - додала Горбачова.

Горбачова назвала винуватця конфлікту з Іриною Білик: &quot;Це була штучна ворожнеча&quot;Горбачова назвала винуватця конфлікту з Іриною Білик (скриншот)

Чи підтримує зв'язок з Білик зараз

Нині між артистками немає конфлікту. Вони бачаться рідко, але підтримують теплі стосунки.

"Ну, ми зрідка бачимося, але коли бачимося - проводимо час", - підсумувала вона.

Що відомо про Ольгу Горбачову

Співачка, колишня солістка гурту "Арктика", телеведуча та журналістка. Нині виступає як менторка, дає курси з духовності та займається власним бізнесом.

Останні дев'ять років була у шлюбі з продюсером Юрієм Нікітіним, який до зустрічі з артисткою був у стосунках з Іриною Білик.

В інтерв'ю Горбачова зізналася, що вони з чоловіком вкотре розлучаються. Вона сама вирішила припинити багаторічні стосунки, оскільки почувається виснаженою.

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