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Бобул розсекретив вчинок Ротару, який змінив його життя (відео)

П'ятниця 25 липня 2025 22:34
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Бобул розсекретив вчинок Ротару, який змінив його життя (відео) Софія Ротару та Іво Бобул (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Іво Бобул пригадав подію, яка суттєво вплинула на його кар'єру. І в ньому брала участь Софія Ротару.

Як повідомляє РБК-Україна, про це артист розповів у новому випуску проекту "Наодинці".

Яку правду про Ротару розкрив Бобул

Співак зазначив, що нині він не цікавиться життя артистки. Але він їй дуже вдячний.

Виявилося, у 1982 році, коли Бобул лише починав свою кар'єру, а Ротару вже була популярною, вона йому допомогла. Це сталося на конкурсі пісень, який проводили в Ялті.

Бобула взяли туди на випадок, якщо когось буде треба замінити. Так і вийшло.

"Один хлопець з філармонії вийшов співати і щось не в ту тональність. І він вибув, а мене поставили замість нього. Я пройшов всі тури, не маючи ані бабок, ані лапи, нічого. Я поїхав туди з тим, що мав. Бог мені дав голос, то я і поїхав", - сказав Бобул.

Бобул розсекретив вчинок Ротару, який змінив його життя (відео)Бобул зізнався, за що вдячний Ротару (скріншот)

І на третьому турі конкурсу артист дуже хвилювався. Тоді до нього підійшли двоє: Ротару та співак Іосіф Кобзон, який потім виявися затятим путіністом.

"Це моє життя і це моя історія, як кажуть, що зі мною було. Вона підходила до мене і каже: "Ти не переживай, третій тур, бери цю пісню, одягайся так і так". Я так і зробив. Я пройшов. Один чоловік, який був проти мене - це був поет з Росії. Дуже противний дядько, Кобзон з ним сварився за мене", - пригадав Бобул.

На думку співака, підтримка Ротару йому дуже допомогла. І коли Бобул її бачить, він каже про цей вплив.

"Я завжди їй за де дякую. Що б не було, як бачу, то кажу: "Дякую, Софію Михайлівна". За це треба дякувати, тому що, може, доля моя б стала б іншою", - резюмував артист.

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