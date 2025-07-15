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Григорій Решетнік показав рідкісне архівне фото: як він виглядав у дитинстві

Вівторок 15 липня 2025 12:05
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Григорій Решетнік показав рідкісне архівне фото: як він виглядав у дитинстві Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Відомий телеведучий Григорій Решетнік поділився з шанувальниками в мережі зворушливим спогадом - рідкісним архівним фото з дитинства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Ведучий "Холостяка" показав дитяче фото

У Stories Решетнік опублікував рідкісне фото, на якому він зображений зі своєю мамою. Річ у тім, що вчора у його найближчої людини був день народження.

"Оля і Гриша. Мамуньчик, з днем народження! Будь нам щасливою і здоровою! Любимо тебе дуже", - підписав він старе фото.

На знімку Григорію близько одного року. Примітно, що маленький Гриша дуже схожий на свого молодшого сина Олександра, якому скоро виповниться 5 років.

Григорій Решетнік показав рідкісне архівне фото: як він виглядав у дитинстві

Решетник показав рідкісне фото з мамою (скриншот)

"Ну ви зрозуміли, на кого я схожий", - підписав він наступну Stories.

Григорій Решетнік показав рідкісне архівне фото: як він виглядав у дитинстві

Ведучий "Холостяка" зі своєю мамою (скриншот)

До привітань приєдналася і дружина Решетніка, яка зараз відпочиває з дітьми за кордоном.

"Найголовніша подія цього дня - це день народження моєї другої матусі. Мама Оля - мама Гриші, але дуже схожа на мою маму, правда?", - написала Христина Решетнік.

"Головне, щоб ви завжди посміхалися і був мир, спокій на нашій землі. Люблю вас і міцно обіймаємо всі!" - написала вона в привітанні.

Григорій Решетнік показав рідкісне архівне фото: як він виглядав у дитинстві

Христина Решетнік із мамою чоловіка (скриншот)

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетнік живуть у шлюбі з 2010 року. У них троє синів: Іван, Дмитро та Олександр.

Ведучий і його дружина не раз зізнавалися, що не планують на цьому зупинятися. Також вони мріють про четверту дитину і хочуть, щоб у них народилася донька. На початку війни вони замислювалися про усиновлення.

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