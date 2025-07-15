Григорий Решетник показал редкое архивное фото: как он выглядел в детстве

Известный телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками в сети трогательным воспоминанием - редким архивным фото с детства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Ведущий "Холостяка" показал детское фото

В Stories Решетник опубликовал редкое фото, на котором он изображен со своей мамой. Дело в том, что вчера у его самого близкого человека был день рождения.

"Оля и Гриша. Мамуньчик, с днем рождения! Будь нам счастливой и здоровой! Любим тебя очень", - подписал он старое фото.

На снимке Григорию около одного года. Примечательно, что маленький Гриша очень похож на своего младшего сына Александра, которому скоро исполнится 5 лет.

Решетник показал редкое фото с мамой (скриншот)

"Ну вы поняли, на кого я похож", - подписал он следующую Stories.

Ведущий "Холостяка" со своей мамой (скриншот)

К поздравлениям присоединилась и супруга Решетника, которая сейчас отдыхает с детьми за границей.

"Самое главное событие этого дня - это день рождения моей второй мамочки. Мама Оля - мама Гриши, но очень похожа на мою маму, правда?", - написала Кристина Решетник.

"Главное, чтобы вы всегда улыбались и был мир, спокойствие на нашей земле. Люблю вас и крепко обнимаем все!" - написала она в поздравлении.

Кристина Решетник с мамой мужа (скриншот)

Напомним, Григорий и Кристина Решетник живут в браке с 2010 года. У них трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр.

Ведущий и его жена не раз признавались, что не планируют на этом останавливаться. Также они мечтают о четвертом ребенке и хотят, чтобы у них родилась дочь. В начале войны они задумывались об усыновлении.