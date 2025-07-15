Григорій Решетнік показав рідкісне архівне фото: як він виглядав у дитинстві

Ведучий "Холостяка" показав дитяче фото

У Stories Решетнік опублікував рідкісне фото, на якому він зображений зі своєю мамою. Річ у тім, що вчора у його найближчої людини був день народження.

"Оля і Гриша. Мамуньчик, з днем народження! Будь нам щасливою і здоровою! Любимо тебе дуже", - підписав він старе фото.

На знімку Григорію близько одного року. Примітно, що маленький Гриша дуже схожий на свого молодшого сина Олександра, якому скоро виповниться 5 років.

Решетник показав рідкісне фото з мамою (скриншот)

"Ну ви зрозуміли, на кого я схожий", - підписав він наступну Stories.

Ведучий "Холостяка" зі своєю мамою (скриншот)

До привітань приєдналася і дружина Решетніка, яка зараз відпочиває з дітьми за кордоном.

"Найголовніша подія цього дня - це день народження моєї другої матусі. Мама Оля - мама Гриші, але дуже схожа на мою маму, правда?", - написала Христина Решетнік.

"Головне, щоб ви завжди посміхалися і був мир, спокій на нашій землі. Люблю вас і міцно обіймаємо всі!" - написала вона в привітанні.

Христина Решетнік із мамою чоловіка (скриншот)

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетнік живуть у шлюбі з 2010 року. У них троє синів: Іван, Дмитро та Олександр.

Ведучий і його дружина не раз зізнавалися, що не планують на цьому зупинятися. Також вони мріють про четверту дитину і хочуть, щоб у них народилася донька. На початку війни вони замислювалися про усиновлення.