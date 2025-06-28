На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готувати
Не всі зірки вправно орудують на кухні. Деякі з них чесно зізнаються: готування - не їхнє. Вони можуть підкорювати сцени, знімальні майданчики та подіуми, але з каструлями - не дружать.
РБК-Україна розповідає, хто саме з селебріті сміливо визнає, що без допомоги шефа чи доставки не обійдеться.
Тайра Бенкс
До народження сина супермодель взагалі не стояла біля плити - харчувалася у ресторанах або замовляла доставку. Але з появою дитини вирішила взятись за справу серйозно й записалась на кулінарні курси.
Тайра Бенкс (фото: instagram.com/tyrabanks)
Софія Вергара
Зірка "Американської сімейки" зізналася в інтерв’ю ABC, що готування - це точно не її.
"Я ніколи не вміла й досі не вмію готувати. У холодильнику завжди лежать готові арепаси. Як тільки зголоднію - розігріваю й їм", - ділилася вона.
Софія Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)
Дженніфер Лоуренс
Зірка "Голодних ігор" не приховує, що їй далеко не все дається однаково добре.
"У мене не дуже з талантами - я не вмію готувати, прибирати й шити", - зізналася акторка.
На щастя, в кіно від неї цього не вимагали!
Кадр з фільму "Пробудження"
Пенелопа Крус
У кіно вона виглядає впевнено за плитою, але в житті - зовсім інша історія. Пенелопа навіть пройшла кулінарні курси, щоправда, найбільше там навчилася... красиво й швидко різати овочі.
Кадр з фільму "Паралельні матері"
Єва Мендес
Акторка не соромиться говорити прямо: з готуванням у неї глухо.
"Я відкриваю холодильник і не маю уявлення, що робити далію Часто замовляємо їжу з ресторану, а на вечірках я просто насолоджуюся атмосферою й прикрашаю стіл квітами", - розповіла Єва.
Єва Мендес (фото: instagram.com/evamendes)
Ешлі Грем
Модель якось розповіла, що єдине, що вона вміє - це паста з песто та салат з кейлом. Але, можливо, з того часу її кулінарний репертуар трохи розширився.
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Бейонсе
Співачка не вдає, ніби все вміє.
"Я зовсім не готую, але чудово вмію дегустувати", - сказала вона в інтерв’ю New York Times.
Її мама Тіна Ноулз підтвердила: "Готування - це єдине, чому вона так і не навчилася".
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Кіра Найтлі
Акторка без комплексу визнає: "Я - катастрофа на кухні. Пробувала щось приготувати, але нічого не виходить".
Навіть коли мама вирішила їй допомогти, все завершилось провалом.
Кадр з фільму "Наслідки"
Пріянка Чопра
Індійська акторка та дружина музиканта Ніка Джонаса чесно каже: "Готувати не вмію. Але от їсти - це моє!".
Пріянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)
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