ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готувати

Субота 28 червня 2025 09:00
UA EN RU
На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готувати Зірки, які не вміють готувати (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Не всі зірки вправно орудують на кухні. Деякі з них чесно зізнаються: готування - не їхнє. Вони можуть підкорювати сцени, знімальні майданчики та подіуми, але з каструлями - не дружать.

РБК-Україна розповідає, хто саме з селебріті сміливо визнає, що без допомоги шефа чи доставки не обійдеться.

Тайра Бенкс

До народження сина супермодель взагалі не стояла біля плити - харчувалася у ресторанах або замовляла доставку. Але з появою дитини вирішила взятись за справу серйозно й записалась на кулінарні курси.

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиТайра Бенкс (фото: instagram.com/tyrabanks)

Софія Вергара

Зірка "Американської сімейки" зізналася в інтерв’ю ABC, що готування - це точно не її.

"Я ніколи не вміла й досі не вмію готувати. У холодильнику завжди лежать готові арепаси. Як тільки зголоднію - розігріваю й їм", - ділилася вона.

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиСофія Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)

Дженніфер Лоуренс

Зірка "Голодних ігор" не приховує, що їй далеко не все дається однаково добре.

"У мене не дуже з талантами - я не вмію готувати, прибирати й шити", - зізналася акторка.

На щастя, в кіно від неї цього не вимагали!

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиКадр з фільму "Пробудження"

Пенелопа Крус

У кіно вона виглядає впевнено за плитою, але в житті - зовсім інша історія. Пенелопа навіть пройшла кулінарні курси, щоправда, найбільше там навчилася... красиво й швидко різати овочі.

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиКадр з фільму "Паралельні матері"

Єва Мендес

Акторка не соромиться говорити прямо: з готуванням у неї глухо.

"Я відкриваю холодильник і не маю уявлення, що робити далію Часто замовляємо їжу з ресторану, а на вечірках я просто насолоджуюся атмосферою й прикрашаю стіл квітами", - розповіла Єва.

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиЄва Мендес (фото: instagram.com/evamendes)

Ешлі Грем

Модель якось розповіла, що єдине, що вона вміє - це паста з песто та салат з кейлом. Але, можливо, з того часу її кулінарний репертуар трохи розширився.

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиЕшлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Бейонсе

Співачка не вдає, ніби все вміє.

"Я зовсім не готую, але чудово вмію дегустувати", - сказала вона в інтерв’ю New York Times.

Її мама Тіна Ноулз підтвердила: "Готування - це єдине, чому вона так і не навчилася".

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиБейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Кіра Найтлі

Акторка без комплексу визнає: "Я - катастрофа на кухні. Пробувала щось приготувати, але нічого не виходить".

Навіть коли мама вирішила їй допомогти, все завершилось провалом.

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиКадр з фільму "Наслідки"

Пріянка Чопра

Індійська акторка та дружина музиканта Ніка Джонаса чесно каже: "Готувати не вмію. Але от їсти - це моє!".

На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готуватиПріянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)

Вас може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Голлівуд Новини шоу-бізнесу Зірки
Життя
Триста років потому. Які ідеї з Конституції Орлика варто перенести в сучасну Україну
Триста років потому. Які ідеї з Конституції Орлика варто перенести в сучасну Україну