ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовить

Суббота 28 июня 2025 09:00
UA EN RU
На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовить Звезды, которые не умеют готовить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Не все звезды умело орудуют на кухне. Некоторые из них честно признаются: готовка - не их конек. Они могут покорять сцены, съемочные площадки и подиумы, но с кастрюлями - не дружат.

РБК-Украина рассказывает, кто именно из селебрити смело признает, что без помощи шефа или доставки не обойдется.

Тайра Бэнкс

До рождения сына супермодель вообще не стояла у плиты - питалась в ресторанах или заказывала доставку. Но с появлением ребенка решила взяться за дело серьезно и записалась на кулинарные курсы.

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьТайра Бэнкс (фото: instagram.com/tyrabanks)

София Вергара

Звезда "Американской семейки" призналась в интервью ABC, что готовка - это точно не ее.

"Я никогда не умела и до сих пор не умею готовить. В холодильнике всегда лежат готовые арепасы. Как только проголодаюсь - разогреваю и ем", - делилась она.

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьСофия Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)

Дженнифер Лоуренс

Звезда "Голодных игр" не скрывает, что ей далеко не все дается одинаково хорошо.

"У меня не очень с талантами - я не умею готовить, убирать и шить", - призналась актриса.

К счастью, в кино от нее этого не требовали!

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьКадр из фильма "Пробуждение"

Пенелопа Крус

В кино она выглядит уверенно за плитой, но в жизни - совсем другая история. Пенелопа даже прошла кулинарные курсы, правда, больше всего там научилась... красиво и быстро резать овощи.

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьКадр из фильма "Параллельные матери"

Ева Мендес

Актриса не стесняется говорить прямо: с готовкой у нее тупик.

"Я открываю холодильник и не имею представления, что делать дальше. Часто заказываем еду из ресторана, а на вечеринках я просто наслаждаюсь атмосферой и украшаю стол цветами", - рассказала Ева.

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьЕва Мендес (фото: instagram.com/evamendes)

Эшли Грэм

Модель как-то рассказала, что единственное, что она умеет - это паста с песто и салат с кейлом. Но, возможно, с тех пор ее кулинарный репертуар немного расширился.

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьЭшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Бейонсе

Певица не делает вид, будто все умеет.

"Я совсем не готовлю, но прекрасно умею дегустировать", - сказала она в интервью New York Times.

Ее мама Тина Ноулз подтвердила: "Готовка - это единственное, чему она так и не научилась".

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьБейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Кира Найтли

Актриса без комплекса признает: "Я - катастрофа на кухне. Пробовала что-то приготовить, но ничего не получается".

Даже когда мама решила ей помочь, все завершилось провалом.

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьКадр из фильма "Последствия"

Приянка Чопра

Индийская актриса и жена музыканта Ника Джонаса честно говорит: "Готовить не умею. Но вот есть - это мое!".

На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовитьПриянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Голливуд Новости шоу-бизнеса Звёзды
Жизнь
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину