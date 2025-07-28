Хливнюку з "Бумбоксу" дорікнули за "відпочинок" в Києві під час служби: військовий не змовчав

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який долучився до війська на початку повномасштабної війни РФ проти України, потрапив у неприємну ситуацію. Нещодавно його помітили в Києві на автівці, яку деякі юзери назвали "військовою", і через це вони почали критикувати артиста.

Що відомо про скандал і як на нього відреагував Хливнюк, розповідає РБК-Україна .

Чому лідера "Бумбокс" розкритикували в мережі

Так, тиждень тому Хливнюк виступив на сцені Atlas Festival. А після цього його помітили в машині, коли співак їхав Києвом. І деякі вирішили дорікнути Андрію, нібито він "відпочиває" в столиці на "військовому пікапі".

"Тут на днях бачили Андрія Хливнюка з "Бубмбокс". Він роз'їжджав містом на військовому пікапі і чілив собі файно. А ви скидайтеся, любі друзі, на пікапи, бо ще багатьом Хливнюкам треба заряджена точила баб катати", - йшлося в дописах у Threads.

Хливнюка помітили в Києві (скріншот)

І вже дуже скоро хейтери співака отримали відповідь. Спочатку в коментарі "прийшли" інші користувачі, які спробували пояснити, що Хливнюк їздив не на "військовому пікапі", і що він має право на декілька днів відпочинку, адже захищає Україну вже три роки.

Лідер "Бумбокс" потрапив у скандал (скріншот)

"Тут таке діло. Цей автомобіль - особисте авто Олексія Согомонова, який є продюсером гурту "Бумбокс". Ти можеш побачити "довоєнний" стан цієї тачки у кліпі "Рок-н-рол" гурту "Бумбокс". Те, що Олексій Согомонов переобладнав машину, і сам в тому числі служить в ППО - тільки додає йому честі. Не тобі, поміть. Він цю машину заробив власною працею. І, тільки він може сказати хто і куди на його машині може їздити. Зважаючи на дружні стосунки Хливнюка і Согомонова... Подумай сам", - написав користувач у відповідь на критику Хливнюка.

Також автор коментаря показав ту саму машину на архівному кадрі.

Машина, через яку почали критикувати Хливнюка (скріншот)

Інші юзери також захистили Хливнюка. Вони розкритикували авторів дописів, в яких намагалися поставити службу артиста під сумнів.

Мережа відреагувала на критику Хливнюка (скріншоти)

Реакція лідера "Бумбоксу"

Згодом сам Хливнюк вийшов в Stories та відповів на спроби його хейтити. На фото в формі співак додав текст.

"Їде по мирному місту", "Піариться", "У нього концерти - де він там воює", "Поспівав і вже герой", - процитував він користувачів.

Хливнюк відреагував на критику (скріншот)

І в кінці він додав рядок з вірша Тараса Шевченко про ворогів і "добрих людей".

Повна версія поезії виглядає так:

"Не так тії вороги,

Як добрії люди -

І окрадуть жалкуючи,

Плачучи осудять,

І попросять тебе в хату.

І будуть вітати,

І питать тебе про тебе,

Щоб потім сміятись,

Щоб з тебе сміятись,

Щоб тебе добити…

Без ворогів можна в світі

Як-небудь прожити.

А ці добрі люде

Найдуть тебе всюди,

І на тім світі, добряги,

Тебе не забудуть".

Де служить Хливнюк і що він робить на фронті

Нагадаємо, спочатку співак доєднався до лав ТрО. У березні 2022 року він потрапив під обстріл та отримав поранення. Згодом, коли Хливнюк пройшов реабілітацію, він став оператором дронів, а після цього очолив групу авіарозвідки.

Де воює Хливнюк (фото: instagram/andriihorolski)

"Я не воюю на передовій. Специфіка моєї роботи - це друга лінія, нас не обстрілює ворожа піхота, тільки артилерія і дрони", - казав Хливнюк.