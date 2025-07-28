Хлывнюка из "Бумбокса" упрекнули за "отдых" в Киеве во время службы: военный не смолчал

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который присоединился к войску в начале полномасштабной войны РФ против Украины, попал в неприятную ситуацию. Недавно его заметили в Киеве на машине, которую некоторые юзеры назвали "военной", и из-за этого они начали критиковать артиста.

Что известно о скандале и как на него отреагировал Хлывнюк, рассказывает РБК-Украина .

Почему лидера "Бумбокс" раскритиковали в сети

Так, неделю назад Хлывнюк выступил на сцене Atlas Festival. А после этого его заметили в машине, когда певец ехал по Киеву. И некоторые решили упрекнуть Андрея, якобы он "отдыхает" в столице на "военном пикапе".

"Тут на днях видели Андрея Хлывнюка из "Бубмбокс". Он разъезжал по городу на военном пикапе и чилил себе файно. А вы скидывайтесь, дорогие друзья, на пикапы, потому что еще многим Хлывнюкам нужна заряженная тачила баб катать", - говорилось в постах в Threads.

Хлывнюка заметили в Киеве (скриншот)

И уже очень скоро хейтеры певца получили ответ. Сначала в комментарии "пришли" другие пользователи, которые попытались объяснить, что Хлывнюк ездил не на "военном пикапе", и что он имеет право на несколько дней отдыха, ведь защищает Украину уже три года.

Лидер "Бумбокс" попал в скандал (скриншот)

"Здесь такое дело. Этот автомобиль - личное авто Алексея Согомонова, который является продюсером группы "Бумбокс". Ты можешь увидеть "довоенное" состояние этой тачки в клипе "Рок-н-ролл" группы "Бумбокс". То, что Алексей Согомонов переоборудовал машину, и сам в том числе служит в ПВО - только добавляет ему чести. Не тебе, заметь. Он эту машину заработал собственным трудом. И, только он может сказать кто и куда на его машине может ездить. Учитывая дружеские отношения Хлывнюка и Согомонова... Подумай сам", - написал пользователь в ответ на критику Хлывнюка.

Также автор комментария показал ту самую машину на архивном кадре.

Машина, из-за которой начали критиковать Хлывнюка (скриншот)

Другие пользователи также защитили Хлывнюка. Они раскритиковали авторов постов, в которых пытались поставить службу артиста под сомнение.

Сеть отреагировала на критику Хлывнюка (скриншоты)

Реакция лидера "Бумбокса"

Впоследствии сам Хлывнюк вышел в Stories и ответил на попытки его хейтить. На фото в форме певец добавил текст.

"Едет по мирному городу", "Пиарится", "У него концерты - где он там воюет", "Попел и уже герой", - процитировал он пользователей.

Хлывнюк отреагировал на критику (скриншот)

И в конце он добавил строчку из стихотворения Тараса Шевченко о врагах и "добрых людях".

Полная версия поэзии выглядит так:

"Не так тії вороги,

Як добрії люди -

І окрадуть жалкуючи,

Плачучи осудять,

І попросять тебе в хату.

І будуть вітати,

І питать тебе про тебе,

Щоб потім сміятись,

Щоб з тебе сміятись,

Щоб тебе добити…

Без ворогів можна в світі

Як-небудь прожити.

А ці добрі люде

Найдуть тебе всюди,

І на тім світі, добряги,

Тебе не забудуть".

Где служит Хлывнюк и что он делает на фронте

Напомним, сначала певец присоединился к рядам ТрО. В марте 2022 года он попал под обстрел и получил ранение. Впоследствии, когда Хлывнюк прошел реабилитацию, он стал оператором дронов, а после этого возглавил группу авиаразведки.

Где воюет Хлывнюк (фото: instagram/andriihorolski)

"Я не воюю на передовой. Специфика моей работы - это вторая линия, нас не обстреливает вражеская пехота, только артиллерия и дроны", - говорил Хлывнюк.