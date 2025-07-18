"Хочу розповісти правду": Винник вперше заговорив про сина і звернувся до хейтерів

Олег Винник опублікував емоційне звернення у соцмережах, в якому поставив крапку в багаторічних спекуляціях про свій виїзд за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку виконавця.

Ще раніше продюсер Вадим Лисиця заявляв, що співак начебто покинув країну в багажнику авто на початку вторгнення.

Сам Винник ці слова категорично заперечив, пояснивши, що переїхав до Німеччини задовго до війни - і саме там будував і особисте життя, і кар’єру.

За словами артиста, його син народився в одному з німецьких міст. Саме в Німеччині він створював усі свої хіти, які полюбили мільйони українців.

Виконавець зазначив, що не має наміру комусь щось доводити, але хоче розвіяти фейки, які роками циркулюють навколо його імені.

"Ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому… А скажіть, будь ласка, в якому закладі світу вивчають німецьку мову за три роки так, як я звертався до вас. Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син і писалися всі пісні, які дуже добре знають по Україні та всьому світу", - звернувся до хейтерів співак.

"Просто комусь до вподоби робити з мене якісь міфи, вигадувати історії, немов Винник сидить у job center (закордонний центр зайнятості - прим. ред.) і вивчає німецьку мову. Гадаю, ми вже розвіяли один міф. І повірте, я з'явився не для вподобайок, а просто хочу розповісти правду, якою вона є", - додав він.

Що відомо про виїзд Винника з України

З початком повномасштабної війни в Україні Олег Винник залишив країну і досі не повертався.

Його тривала відсутність породила чимало чуток і припущень щодо причин такого рішення.

Одна з версій, яку періодично озвучують люди з оточення артиста, стосується стану здоров’я.

Сам співак згадував про проблеми зі здоров’ям в інтерв’ю, однак деталей ніколи не розкривав, залишивши простір для домислів.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Водночас існує й інше припущення: нібито Винник залишив Україну з міркувань особистої безпеки.

Дехто вважає, що його життю могла загрожувати небезпека. Але питання залишається відкритим: чи справді загроза для зірки була більшою, ніж для мільйонів українців, які щодня живуть під загрозою ракет і дронів?

Факт у тому, що від’їзд "кумира вовчиць" за кордон на тлі національної трагедії викликав хвилю критики.

Артиста звинувачують у мовчанні та пасивності: він не проводить благодійних концертів за кордоном, не ініціює збори коштів на потреби ЗСУ й уникає публічної підтримки українців, які постраждали від дій російських окупантів.