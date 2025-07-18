"Хочу рассказать правду": Винник впервые заговорил о сыне и обратился к хейтерам

Олег Винник опубликовал эмоциональное обращение в соцсетях, в котором поставил точку в многолетних спекуляциях о своем выезде за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу исполнителя.

Еще ранее продюсер Вадим Лисица заявлял, что певец якобы покинул страну в багажнике авто в начале вторжения.

Сам Винник эти слова категорически опроверг, объяснив, что переехал в Германию задолго до войны - и именно там строил и личную жизнь, и карьеру.

По словам артиста, его сын родился в одном из немецких городов. Именно в Германии он создавал все свои хиты, которые полюбили миллионы украинцев.

Исполнитель отметил, что не намерен кому-то что-то доказывать, но хочет развеять фейки, которые годами циркулируют вокруг его имени.

"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... А скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я обращался к вам. Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын и писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и всему миру", - обратился к хейтерам певец.

"Просто кому-то нравится делать из меня какие-то мифы, придумывать истории, словно Винник сидит в job center (зарубежный центр занятости - прим. ред.) и изучает немецкий язык. Думаю, мы уже развеяли один миф. И поверьте, я появился не для лайков, а просто хочу рассказать правду, какой она есть", - добавил он.

Что известно о выезде Винника из Украины

С началом полномасштабной войны в Украине Олег Винник покинул страну и до сих пор не возвращался.

Его длительное отсутствие породило немало слухов и предположений относительно причин такого решения.

Одна из версий, которую периодически озвучивают люди из окружения артиста, касается состояния здоровья.

Сам певец упоминал о проблемах со здоровьем в интервью, однако деталей никогда не раскрывал, оставив простор для домыслов.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

В то же время существует и другое предположение: якобы Винник покинул Украину из соображений личной безопасности.

Некоторые считают, что его жизни могла угрожать опасность. Но вопрос остается открытым: действительно ли угроза для звезды была больше, чем для миллионов украинцев, которые ежедневно живут под угрозой ракет и дронов?

Факт в том, что отъезд "кумира волчиц" за границу на фоне национальной трагедии вызвал волну критики.

Артиста обвиняют в молчании и пассивности: он не проводит благотворительных концертов за рубежом, не инициирует сборы средств на нужды ВСУ и избегает публичной поддержки украинцев, пострадавших от действий российских оккупантов.