"Хочу розповісти правду": Винник вперше заговорив про сина і звернувся до хейтерів

Олег Винник опублікував емоційне звернення у соцмережах, в якому поставив крапку в багаторічних спекуляціях про свій виїзд за кордон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку виконавця.
Ще раніше продюсер Вадим Лисиця заявляв, що співак начебто покинув країну в багажнику авто на початку вторгнення.
Сам Винник ці слова категорично заперечив, пояснивши, що переїхав до Німеччини задовго до війни - і саме там будував і особисте життя, і кар’єру.
За словами артиста, його син народився в одному з німецьких міст. Саме в Німеччині він створював усі свої хіти, які полюбили мільйони українців.
Виконавець зазначив, що не має наміру комусь щось доводити, але хоче розвіяти фейки, які роками циркулюють навколо його імені.
@olegg.vynnyk.original Хочете правду? Тоді слухайте. Міф номер 1 - Винник втік в Німеччину три роки тому. Мінус один міф. Далі буде... #ОлегВинник #факти #повернення#правда #OleggVynnyk Originalton - Olegg Vynnyk
"Ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому… А скажіть, будь ласка, в якому закладі світу вивчають німецьку мову за три роки так, як я звертався до вас. Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син і писалися всі пісні, які дуже добре знають по Україні та всьому світу", - звернувся до хейтерів співак.
"Просто комусь до вподоби робити з мене якісь міфи, вигадувати історії, немов Винник сидить у job center (закордонний центр зайнятості - прим. ред.) і вивчає німецьку мову. Гадаю, ми вже розвіяли один міф. І повірте, я з'явився не для вподобайок, а просто хочу розповісти правду, якою вона є", - додав він.
З початком повномасштабної війни в Україні Олег Винник залишив країну і досі не повертався.
Його тривала відсутність породила чимало чуток і припущень щодо причин такого рішення.
Одна з версій, яку періодично озвучують люди з оточення артиста, стосується стану здоров’я.
Сам співак згадував про проблеми зі здоров’ям в інтерв’ю, однак деталей ніколи не розкривав, залишивши простір для домислів.
Водночас існує й інше припущення: нібито Винник залишив Україну з міркувань особистої безпеки.
Дехто вважає, що його життю могла загрожувати небезпека. Але питання залишається відкритим: чи справді загроза для зірки була більшою, ніж для мільйонів українців, які щодня живуть під загрозою ракет і дронів?
Факт у тому, що від’їзд "кумира вовчиць" за кордон на тлі національної трагедії викликав хвилю критики.
Артиста звинувачують у мовчанні та пасивності: він не проводить благодійних концертів за кордоном, не ініціює збори коштів на потреби ЗСУ й уникає публічної підтримки українців, які постраждали від дій російських окупантів.
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