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"Холостяк" Цимбалюк несподівано показався під крапельницею: що трапилося

Вівторок 22 липня 2025 16:17
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"Холостяк" Цимбалюк несподівано показався під крапельницею: що трапилося Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм нового сезону шоу "Холостяк", поскаржився на свій стан і несподівано показався під крапельницею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stories в Instagram Цимбалюка.

Що відомо про стан Цимбалюка

Актор зазначив, що вже добу не може впоратися з отруєнням. Подробиць він не став розкривати, зазначивши, що все дуже серйозно.

"Добрий день. Таке обличчя у людини, яка травонулася і вже добу ах..ає від свого стану. Бережіть себе! Обіймаю", - написав головний герой шоу "Холостяк".

&quot;Холостяк&quot; Цимбалюк несподівано показався під крапельницею: що трапилося

Тарас Цимбалюк отруївся (скриншот)

У наступній Stories він показав, що викликав медиків, щоб ті допомогли йому впоратися з отруєнням. Судячи з усього, йому поставили крапельницю вдома.

"Прокапався, ліки купив. Чекаю, коли мене попустить, бо на мене чекає купа роботи", - зазначив Цимбалюк.

&quot;Холостяк&quot; Цимбалюк несподівано показався під крапельницею: що трапилося

Тарас Цимбалюк показав фото під крапельницею (скриншот)

Нагадаємо, 35-річний актор став широко відомим після участі в низці успішних проєктів, серед яких особливо вирізняються ролі в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полум'я", а також фільмах "Коли ти вийдеш заміж", "Песики".

Навесні 2025 року стало відомо, що він стане головним героєм 14-го сезону романтичного проєкту "Холостяк".

Зйомки проєкту почалися в червні, а вже восени він вийде на телеканалі СТБ.

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