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"Холостяк" Цымбалюк неожиданно показался под капельницей: что случилось

Вторник 22 июля 2025 16:17
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"Холостяк" Цымбалюк неожиданно показался под капельницей: что случилось Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Актер Тарас Цымбалюк, который стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк", пожаловался на свое состояние и неожиданно показался под капельницей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram Цымбалюка.

Что известно про состояние Цымбалюка

Актер отметил, что уже сутки не может справиться с отравлением. Подробностей он не стал раскрывать, отметив, что все очень серьезно.

"Добрый день. Такое лицо у человека, который травонулся и уже сутки ах..ает от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю", - написал главный герой шоу "Холостяк".

&quot;Холостяк&quot; Цымбалюк неожиданно показался под капельницей: что случилось

Тарас Цымбалюк отравился (скриншот)

В следующей Stories он показал, что вызвал медиков, чтобы те помогли ему справиться с отравлением. Судя по всему, ему поставили капельницу дома.

"Прокапался, лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча работы", - отметил Цымбалюк.

&quot;Холостяк&quot; Цымбалюк неожиданно показался под капельницей: что случилось

Тарас Цымбалюк показал фото под капельницей (скриншот)

Напомним, 35-летний актер стал широко известен после участия в ряде успешных проектов, среди которых особенно выделяются роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полумʼя", а также фильмах "Коли ти вийдеш заміж", "Песики".

Весной 2025 года стало известно, что он станет главным героем 14-го сезона романтического проекта "Холостяк".

Съемки проекта начались в июне, а уже осенью он выйдет на телеканале СТБ.

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