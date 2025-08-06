Як Алхім виїхала з України попри справу про держзраду? Роз’яснення нардепки

Нещодавно скандальна блогерка Анна Алхім, попри відкриту проти неї кримінальну справу про державну зраду, виїхала до Дубаю . Народна депутатка України Наталія Піпа пояснила, як їй це вдалося.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку нардепки.

Як виїхала Анна Алхім з України

Як пояснила народна депутатка, підстав для заборони на виїзд в Алхім не було, адже інфлюенсерці не оголосили підозру.

Піпа також визнала, що не сумуватиме за блогеркою, на відміну від інших громадян України, яких сподівається побачити вдома.

"Алхім виїхала на постійне місце проживання в Дубай. Чому я не здивована? Якщо я сумую фактично за кожними українцем і українкою, і чекаю повернення додому, то тут протилежна ситуація. Алхім не оголошували підозру, щоб вона не могла нікуди їхати. Відкриття справи - це грубо перша стадія", - написала Наталія.

"Далі, якщо є докази щодо особи, - їй оголошують підозру. Особа стає підозрюваною і тоді вже суд може обрати щодо неї запобіжний захід за клопотанням прокурора: арешт, домашній арешт, заборона виїзду", - додала вона.

Наталія Піпа висловилася про Анну Алхім (скріншот допису)

Варто зазначити, що нардепка не вперше критикує Алхім. Раніше вона звертала увагу на те, що блогерка не відмовилася від російськомовного контенту та колись називала Володимира Путіна "красунчиком".

У зв’язку з цим депутатка зверталася до СБУ та Нацполіції з проханням перевірити її діяльність.

У результаті проти інфлюенсерки відкрили кримінальне провадження за статтями 161 (розпалювання національної ворожнечі) та 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Згодом, після додаткових звернень депутатки й колег, з’явилася ще одна справа - за статтею 111 Кримінального кодексу України, що стосується державної зради.

Анна Алхім (фото: instagram.com/alkhim.an)

У відповідь на звинувачення Анна записала звернення, в якому заперечила свою причетність до зради.

"Я не вважаю себе проросійською. У мене набите татуювання вишиванки, прапор України. Яка я проросійська? Я перебуваю в Києві, якщо цю справу будуть розслідувати, то я тут. Я не хвилююся з цього приводу, бо я точно не маю стосунку ніякого до державної зради, я патріот своєї країни, тому я не переживаю. Так, це неприємно, але це неприємно для моїх батьків", - заявила вона.

Зрештою блогерка передумала залишатися в Україні. На початку серпня вона оголосила, що з родиною переїжджає до Дубаю та не планує повертатися.

Причиною такого кроку, за її словами, стало питання безпеки, а не примусове вигнання.

Анна Алхім (фото: instagram.com/alkhim.an)