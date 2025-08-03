"Костя не дає згоди". Дружина коханця Алхім зробила заяву про розлучення
Дружина бізнесмена Костянтина Валеуліна вперше зважилася на відвертість після того, як блогерка Анна Алхім публічно зізналася у романі з її чоловіком і фактично "злила" його в мережу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дар'ї для YouTube-каналу KATE ON HEELS.
Так, зі слів Дар'ї, вона перебуває в складному етапі особистого життя.
"Костя не дає розлучення. Він щодня пише, питає, як мій настрій. Можливо, це його спосіб врятувати наш шлюб. Я не знаю, що з цього вийде", - каже жінка.
Вона також відверто поділилася, як дізналася про зраду чоловіка і що відчувала в той момент.
"Спочатку у мене було відчуття, що я не відчуваю нічого. Просто шок, жах. Але потім прокидається така лють - не руйнівна, а здорова. Та, яка не дає образити себе, навіть якщо поряд майже немає підтримки. Та, яка змушує піднятися, зібратися і дати відсіч ситуації", - розповіла Валеуліна.
Дар'я Валеуліна (фото: instagram.com/dk_lv)
"Може, я навіть наближаюсь до того стану, коли хочеться подякувати такому досвіду. Бо все в житті дається по твоїй силі. Треба відійти й побачити ситуацію зі сторони", - додала Дар’я.
Жінка також зізналася, що вирішила взяти паузу у стосунках - поїхала до США, аби пройти ретрит, пройти психологічні сеанси та "перезавантажити" себе.
"Мені потрібна була пауза. Я поїхала в Штати на місяць. Ми провели декілька сеансів і я намагаюся зрозуміти, чи хочу я бути у цих стосунках, чи ні", - пояснила вона.
Дружина вже екс-коханця Алхім звернулася до жінок, які зіштовхувалися зі зрадою, і закликала ділитися своїми історіями, аби підтримати одна одну.
"Якщо ви проходили через схожий шлях - напишіть коментар. Дуже багато таких жінок. Ми робимо це для того, щоб це стало підказкою для тих, хто зараз у скрутному становищі", - сказала вона.
З чого все почалося
Блогерка Анна Алхім навесні цього року зізналася, що протягом двох років перебувала у стосунках з одруженим чоловіком.
Ним виявився співзасновник AES Group і колишній голова наглядової ради ФК "Металіст 1925" Костянтин Валеулін.
За словами Анни, почуття були настільки глибокими, що вперше в житті вона мріяла, аби чоловік залишив родину заради неї.
Вони проводили разом більшість часу, однак, як стверджує блогерка, Валеулін так і не наважився на розлучення.
Анна Алхім і Костянтин Валеулін (фото: instagram.com/alkhim.an)
Зрештою Алхім вирішила завершити ці стосунки, зізнавшись, що "втомилася".
Лише після розриву вона опублікувала їхні спільні фото, пояснивши це бажанням "розставити крапки над і".
Анна також зазначила, що засвоїла з цієї ситуації важливий життєвий урок.
Анна Алхім і Костянтин Валеулін (фото: instagram.com/alkhim.an)
Дар’я Валеуліна, офіційна дружина бізнесмена, прокоментувала вчинок блогерки, заявивши, що у публічному зізнанні Алхім вона вбачає "хайп і підлість".
За її словами, ця історія лише спровокувала хвилю зайвої критики та скандалів довкола її родини.
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