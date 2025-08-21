Як Кароль, Барських і Козловський підкорили “Караоке на Майдані”: архівні відео, які вас вразять

Тіна Кароль

У 2005 році, ще під ім’ям Тетяна Ліберман, вона вийшла на Майдан з сором’язливою усмішкою та спробувала про себе заяви. Їй тільки виповнилося 20, вона навчалась в авіаційному університеті, але мріяла співати. На шоу Кароль зізналася Кондратюку, що боїться сцени, але співала впевнено, пронизливо. Попри сильний виступ, тоді вона не виграла, однак вже за рік вся країна дізналась її ім’я.

Макс Барських

Це було у 2007 році. 17-річний Микола Бортник (справжнє ім'я артиста) прийшов на шоу з бажанням бути почутим. Він ніяковів, але взяв мікрофон та впевнено вийшов у фінал. А вже після цього артист пішов на "Фабрику зірок".

Віталій Козловський

У далекому 2002 майбутній співак пришов на проект й потрапив на "Шанс". Це стало початком кар'єри Козловського, а нині мало хто згадає, яким він був саме тоді. Варто зазначити, що тоді багато хто виступав з піснями російською, але, на щастя, нині все змінилося.

Тарас Тополя

Це було у 2010 році. До моменту виступу Тополя вже створив гурт "Антитіла", а на "Караоке на Майдані" він та музиканти виступили в рамках конкурсу "Перший хіт". Артисти представили трек "План" та гучно про себе заявили.

Ніколас Карма

Його виступ припав на 2014 рік. Ніколас виступив з авторською піснею та розчулив всіх. У 2024 році він знову поділився архівним відео, зізнавшись, що саме той день змінив його життя і надихнув співати для людей. Глядачі не приховували сліз, переглядаючи цей момент знову.