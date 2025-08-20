"Караоке на Майдані" повернеться на телеекрани без Кондратюка: "Я занадто велика зірка"

Ігор Кондратюк заінтригував майбутнім проєкту "Караоке на Майдані", яке вів протягом 20 років. Улюблене шоу мільйонів українців може повернутися на телеекрани, але без продюсера у ролі ведучого.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Кондратюк розповів в інтерв'ю "Буковинській Хвилі".

Що сказав Кондратюк про майбутнє "Караоке на Майдані"

Він потішив шанувальників приємною новиною: пісенний проєкт може повернутися на телебачення. За його словами, один із телеканалів зацікавлений у відродженні шоу, проте він вже не буде ведучим!

Він пояснив, що шукає нове обличчя на цю роль, оскільки сам став "занадто великою зіркою" для проєкту. Натомість він залишатиметься креативним продюсером та правовласником.

"Один із каналів хоче відновити "Караоке на Майдані". І я не буду, звичайно, ведучим, тому що вважаю, що я вже занадто велика зірка", - пояснив він.

Ігор Кондратюк (скриншот)

Чому Кондратюк не хоче бути ведучим "Караоке на Майдані"

Він хоче поступитися місцем для молодого покоління і поділився, що деякий кастинг вже був проведений.

"Це передача для більш молодого ведучого або навіть ведучої", - сказав він.

Кондратюк підкреслив, що заінтригований поверненням програми на екрани з новим ведучим.

"Мені цікаво, як це може піти без мене. Є думка у багатьох продюсерів була, що ця

передача насправді настільки авторська, що без мене вона... Взагалі, якби не вистрілила б у 1999 році, то вже через 10 років її ніхто б не дивився. Вона архаїзм.

Хоча як гра-забаганка, івент, як то кажуть, може бути", - розповів він.

Він також запропонував українцям ділитися в соцмережах своїми варіантами кандидатів на роль ведучого "Караоке на Майдані".



Що відомо про "Караоке на Майдані"

Нагадаємо, у червні цього року Кондратюк повернувся до зйомок легендарного шоу в межах музичного фестивалю Music Box Fest. Після шести років перерви українці знову зібралися разом, аби поспівати просто на вулиці. Згодом подібні заходи продюсер з благодійною метою провів і в інших містах країни.

Програма вперше вийшла на екрани в Україні в 1999 році та стала однією з найрейтинговіших в історії телебачення. Багато учасників завдяки їй отримали свій перший старт у шоу-бізнесі. Серед таких зокрема були Тіна Кароль, Віталій Козловський, Юлія Саніна, Діма Монатік та інші.