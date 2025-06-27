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Як зараз виглядає 17-річна донька Кошового: дружина зірки "Кварталу" показала рідкісні відео

П'ятниця 27 червня 2025 21:02
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Як зараз виглядає 17-річна донька Кошового: дружина зірки "Кварталу" показала рідкісні відео Кошовий з донькою (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Поліна Іваненко

Гуморист Євген Кошовий рідко показує своїх доньок, але його дружина Ксенія зробила виключення. Вона розмістила відео з Варварою - їхньою старшою дитиною, якій цієї зими виповнилося 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram дружини зірки "Кварталу".

Як зараз виглядає старша донька Кошового

Так, обраниця Кошового показала, що створила для Варі ефектну сукню. Дівчина позувала у чорному обтислому вбранні.

Як зараз виглядає 17-річна донька Кошового: дружина зірки &quot;Кварталу&quot; показала рідкісні відеоДонька Кошового (скріншот)

Ймовірно, особливу та вишукану сукню дівчина планує приміряти для особливої події. Але для якої саме - залишається загадкою.

Як зараз виглядає 17-річна донька Кошового: дружина зірки &quot;Кварталу&quot; показала рідкісні відеоЯк виглядає Варвара Кошова (скріншот)

Як помітно на кадрах, Варя сильно змінилася. Дівчина схожа як на маму, так і на свого зіркового тата.

Ще декілька років тому донька Кошового була в центрі уваги через свої зухвалі витівки. Так, Варю критикували через те, що вона слухала пісні російських виконавців та транслювала це у соцмережах. Тоді Кошовий захистив її від хейту й зазначив, що дівчина обирала лише тих виконавців, які проти війни.

"Я не можу впливати на те, як вона веде соцмережі. Вона повинна це сама зрозуміти. У школі вони спілкуються українською, а вдома ми спілкуємося, як хочемо - іноді російською, іноді українською", - казав тоді гуморист "Кварталу".

Окрім цього, у 2021 році Кошовий розповідав, що його донька ходила до психолога. За словами артиста, тоді Варя, якій було 13, переживала непростий період та влаштовувала істерики.

Як зараз виглядає 17-річна донька Кошового: дружина зірки &quot;Кварталу&quot; показала рідкісні відеоДонька Кошового зараз (скріншот)

Нині ж у житті старшої доньки настав важливий етап. Варя закінчила школу та обирає заклад, куди планує вступати. Раніше вона думала про вищу освіту в Варшаві та навіть вчила польську. Але нещодавно стало відомо, що дівчина може залишитися в Україні.

За словами Кошового, його донька думає про вступ до одного з закладів Києва. Дівчина обирає творчі спеціальності.

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