ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как сейчас выглядит 17-летняя дочь Кошевого: жена звезды "Квартала" показала редкие видео

Пятница 27 июня 2025 21:02
UA EN RU
Как сейчас выглядит 17-летняя дочь Кошевого: жена звезды "Квартала" показала редкие видео Кошевой с дочкой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Полина Иваненко

Юморист Евгений Кошевой редко показывает своих дочерей, но его жена Ксения сделала исключение. Она разместила видео с Варварой - их старшим ребенком, которому этой зимой исполнилось 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram жены звезды "Квартала".

Как сейчас выглядит старшая дочь Кошевого

Так, избранница Кошевого показала, что создала для Вари эффектное платье. Девушка позировала в черном обтягивающем наряде.

Как сейчас выглядит 17-летняя дочь Кошевого: жена звезды &quot;Квартала&quot; показала редкие видеоДочь Кошевого (скриншот)

Вероятно, особое и изысканное платье девушка планирует примерить для особого события. Но для какого именно - остается загадкой.

Как сейчас выглядит 17-летняя дочь Кошевого: жена звезды &quot;Квартала&quot; показала редкие видеоКак выглядит Варвара Кошевая (скриншот)

Как заметно на кадрах, Варя сильно изменилась. Девушка похожа как на маму, так и на своего звездного папу.

Еще несколько лет назад дочь Кошевого была в центре внимания из-за своих дерзких выходок. Так, Варю критиковали за то, что она слушала песни российских исполнителей и транслировала это в соцсетях. Тогда Кошевой защитил ее от хейта и отметил, что девушка выбирала только тех исполнителей, которые против войны.

"Я не могу влиять на то, как она ведет соцсети. Она должна это сама понять. В школе они общаются на украинском, а дома мы общаемся, как хотим - иногда на русском, иногда на украинском", - говорил тогда юморист "Квартала".

Кроме этого, в 2021 году Кошевой рассказывал, что его дочь ходила к психологу. По словам артиста, тогда Варя, которой было 13, переживала непростой период и устраивала истерики.

Как сейчас выглядит 17-летняя дочь Кошевого: жена звезды &quot;Квартала&quot; показала редкие видеоДочь Кошевого сейчас (скриншот)

Сейчас же в жизни старшей дочери наступил важный этап. Варя окончила школу и выбирает заведение, куда планирует поступать. Раньше она думала о высшем образовании в Варшаве и даже учила польский. Но недавно стало известно, что девушка может остаться в Украине.

По словам Кошевого, его дочь думает о поступлении в одно из заведений Киева. Девушка выбирает творческие специальности.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Евгений Кошевой Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
С 1 июля справку ВПЛ могут аннулировать: кого и почему будут проверять
С 1 июля справку ВПЛ могут аннулировать: кого и почему будут проверять