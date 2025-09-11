Катерина Кузнєцова назвала причину розставання з нареченим-росіянином

Що Кузнєцова сказала про розрив з нареченим

Вона наголосила, що причиною розставання стали не зрада чи скандали, а відстань та обставини, які виявилися сильнішими за почуття.

За словами акторки, їхні стосунки будувалися в різних країнах. Вона жила між Києвом і Барселоною, а він - між Тенерифе та Шрі-Ланкою.

Спершу розлука тривала не більше двох-трьох місяців, але згодом паузи у зустрічах почали збільшуватися до 6-7 місяців.

"Це не є норм. Він дуже хотів сюди приїхати, зробити документи, аби там якось, але неможливо", - зазначила вона.

Катерина пояснила, що Аплін завжди поважав її прагнення працювати. Він розумів, що вона буде отримувати пропозиції та знову їхати. Зрештою довелося робити вибір.

"Я ніколи не зроблю вибір на користь Шри-Ланки, звісно, бо я не людина цього острову. Та й просто розумію, що не зможу не приїжджати в Україну", - пояснила вона.

Кузнєцова про розрив з нареченим (фото: instagram.com/katykino)

Акторка наголосила, що розрив минув без скандалів чи якогось бруду, проте все одно він був болючим.

"Багато ситуацій моделювали, як нам краще зробити, тому що дуже важко розходитися, коли немає бруду, коли немає третьої особи", - заявила Кузнєцова.

"Просто є обставини, які ми не можемо владнати. В мене робота, яка розписана на пів року. В нього своя відповідальність чоловіча. Ми втомилися шукати щось", - додала вона.

Зірка додала, що з ексобранцем зберігає теплі стосунки. Водночас зауважила, що пережити складні емоції після розриву допоміг переїзд до Барселони.



Що відомо про стосунки Кузнєцової

Про розрив з чоловіком вона повідомила у липні цього року. Вони познайомилися у 2017 році, а вже за чотири роки вони заручилися. Одружуватися офіційно закохані не поспішали.

Від початку повномасштабного вторгнення вони засудили російське вторгнення в Україну. Катерина розірвала зв'язки з Росією та почала більше працювати в рідній країні.